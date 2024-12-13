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Генштаб: Ситуация на Покровском и Времовском направлениях остается напряженной

Татьяна ОлейникПятница, 13 декабря 2024, 23:50
Генштаб: Ситуация на Покровском и Времовском направлениях остается напряженной
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

Российская армия сосредотачивает основные наступательные усилия на Покровском и Времовском направлениях, также оккупанты активно атакуют на Лиманском и Кураховском направлениях.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 22:00 13 декабря

Дословно: "В настоящее время произошло 190 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара, использовав 102 ракеты, 31 авиаудар, сбросив при этом 43 УАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 376 дронов-камикадзе и совершили почти 2500 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы один раз атаковали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

Десять раз враг атаковал на Купянском направлении, вблизи Колесниковки, Богуславки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 24 раза атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленый Гай, Шийковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва, Григорьевка и в направлении Чернещины.

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Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

Пять атак захватчиков отбили украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытался продвинуться вперед в районе Часового Яра.

В Торецке и в районе Дилиевки враг девять раз пытался улучшить свое положение на Торецком направлении.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 56 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино.

На Кураховском направлении на это время суток зафиксировано 26 вражеских атак. Шесть из них продолжаются. В основном бои продолжаются в районах Старых Тернов, Солнцевки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки.

34 раза противник сегодня штурмовал передний край нашей обороны в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное на Времовском направлении.

Дважды безрезультатно противник атаковал позиции украинских защитников на Приднепровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска отбили 19 атак противника, еще три боевых столкновения продолжаются.

Генштаббоевые действиявойна
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