Армія РФ з вечора атакує Україну ударними безпілотниками
Увечері 13 грудня російські війська запустили в Україну групи ударних безпілотників.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 19:13 стало відомо про декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
О 19:45 військові попередили про групу БпЛА на півночі Полтавщини, курсом на Миргород, декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та групу БпЛА на Харківщині, курс західний.
О 20:30 повітряники написали про групу БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину, групу БпЛА на межі Полтавщини та Дніпропетровщини, курс західний та БпЛА на Харківщині, курс західний.
Станом на 21:00 відомо про:
- БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку;
- декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;
- БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину;
- БпЛА на Дніпропетровщині, курс західний;
- БпЛА на сході Харківщини, курс західний.
О 21:31 повідомили про:
- декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;
- декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину;
- декілька груп БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку;
- БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину;
- декілька груп БпЛА на сході Харківщини, курс західний;
- БпЛА на межі Черкащини та Полтавщини;
- БпЛА на сході Кіровоградщини у південно-західному напрямку.
О 22:01 повідомили про:
- декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;
- декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину;
- групу БпЛА на Полтавщині курсом на Кіровоградщину;
- декілька груп БпЛА на Харківщині у південно-західному напрямку;
- БпЛА на Черкащині, курс західний;
- БпЛА на сході Кіровоградщини.
О 22:11 повідомили про ворожий БпЛА зі сходу у напрямку міста Кременчук.
О 22:23 стало відомо про ударний БпЛА з Чернігівщини курсом на Броварський район Київщини. Київська ОВА повідомила, що в області працює ППО.
О 22:52 повідомили про:
- БпЛА на Київщині курсом на Житомирщину;
- декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;
- БпЛА з Черкащини на Київщину;
- декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;
- група БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс західний;
- група БпЛА на півдні Харківщини, курс західний;
- БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину.
Оновлено: О 00:03 14 грудня Повітряні сили оновили інформацію щодо руху ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;
- БпЛА з Черкащини на Київщину;
- БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину;
- БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину;
- БпЛА на Кіровоградщині у південно-західному напрямку.
О 00:42 Повітряні сили повідомили:
- декілька груп БпЛА на сході Київщини у південно-західному напрямку;
- декілька груп БпЛА з Полтавщини на Черкащину;
- група БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину;
- БпЛА з Полтавщини на Харківщину;
- декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину;
- БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину.
О 1:10 ПС зазначили: "Ударний БпЛА повз Бровари у напрямку Києва".
О 1:45 стало відомо про:
- БпЛА на Київщині курсом на Житомирщину;
- декілька груп БпЛА на Черкащині у південно-західному напрямку;
- БпЛА на Миколаївщині.
О 2:04 Повітряні сили повідомили про групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район).
Повітряні сили про рух ударних БпЛА о 2:36:
- БпЛА на Київщині курсом на Білу Церкву;
- БпЛА з Київщини на Житомирщину;
- декілька груп БпЛА на Черкащині у південно-західному напрямку;
- БпЛА на Миколаївщині курсом на Херсонщину;
- група БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків;
- БпЛА з Полтавщини на Сумщину;
- група БпЛА на Одещині (Білгород-Дністровський район) курсом на північ.
О 3:57 Повітряні сили оновили інформацію про рух ударних БпЛА:
- БпЛА на Житомирщині курсом на Житомир;
- БпЛА з Одещини на Вінниччину;
- декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину;
- група БпЛА на Харківщині курсом на південь;
- БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
О 4:59 стало відомо про:
- БпЛА на Київщині курсом на Білу Церкву;
- БпЛА з Черкащини та Чернігівщини на Київщину;
- групу БпЛА на Черкащині у південно-західному напрямку;
- групу БпЛА на Полтавщині;
- декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
О 6:08 Київська ОВА знову повідомила про роботу ППО в регіоні.
О 7:13 ПС повідомили про:
- БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини;
- БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину.