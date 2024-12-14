Армія РФ з вечора атакує Україну ударними безпілотниками

Увечері 13 грудня російські війська запустили в Україну групи ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 19:13 стало відомо про декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

Реклама:

О 19:45 військові попередили про групу БпЛА на півночі Полтавщини, курсом на Миргород, декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та групу БпЛА на Харківщині, курс західний.

О 20:30 повітряники написали про групу БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину, групу БпЛА на межі Полтавщини та Дніпропетровщини, курс західний та БпЛА на Харківщині, курс західний.

Станом на 21:00 відомо про:

РЕКЛАМА:

БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку;

декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;

БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину;

БпЛА на Дніпропетровщині, курс західний;

БпЛА на сході Харківщини, курс західний.

О 21:31 повідомили про:

декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;

декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину;

декілька груп БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку;

БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину;

декілька груп БпЛА на сході Харківщини, курс західний;

БпЛА на межі Черкащини та Полтавщини;

БпЛА на сході Кіровоградщини у південно-західному напрямку.

О 22:01 повідомили про:

декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;

декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину;

групу БпЛА на Полтавщині курсом на Кіровоградщину;

декілька груп БпЛА на Харківщині у південно-західному напрямку;

БпЛА на Черкащині, курс західний;

БпЛА на сході Кіровоградщини.

О 22:11 повідомили про ворожий БпЛА зі сходу у напрямку міста Кременчук.

О 22:23 стало відомо про ударний БпЛА з Чернігівщини курсом на Броварський район Київщини. Київська ОВА повідомила, що в області працює ППО.

О 22:52 повідомили про:

БпЛА на Київщині курсом на Житомирщину;

декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;

БпЛА з Черкащини на Київщину;

декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;

група БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс західний;

група БпЛА на півдні Харківщини, курс західний;

БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину.

Оновлено: О 00:03 14 грудня Повітряні сили оновили інформацію щодо руху ворожих ударних БпЛА:

БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;

БпЛА з Черкащини на Київщину;

БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину;

БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину;

БпЛА на Кіровоградщині у південно-західному напрямку.

О 00:42 Повітряні сили повідомили:

декілька груп БпЛА на сході Київщини у південно-західному напрямку;

декілька груп БпЛА з Полтавщини на Черкащину;

група БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину;

БпЛА з Полтавщини на Харківщину;

декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину;

БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину.

О 1:10 ПС зазначили: "Ударний БпЛА повз Бровари у напрямку Києва".

О 1:45 стало відомо про:

БпЛА на Київщині курсом на Житомирщину;

декілька груп БпЛА на Черкащині у південно-західному напрямку;

БпЛА на Миколаївщині.

О 2:04 Повітряні сили повідомили про групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район).

Повітряні сили про рух ударних БпЛА о 2:36:

БпЛА на Київщині курсом на Білу Церкву;

БпЛА з Київщини на Житомирщину;

декілька груп БпЛА на Черкащині у південно-західному напрямку;

БпЛА на Миколаївщині курсом на Херсонщину;

група БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків;

БпЛА з Полтавщини на Сумщину;

група БпЛА на Одещині (Білгород-Дністровський район) курсом на північ.

О 3:57 Повітряні сили оновили інформацію про рух ударних БпЛА:

БпЛА на Житомирщині курсом на Житомир;

БпЛА з Одещини на Вінниччину;

декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину;

група БпЛА на Харківщині курсом на південь;

БпЛА з Полтавщини на Черкащину.

О 4:59 стало відомо про:

БпЛА на Київщині курсом на Білу Церкву;

БпЛА з Черкащини та Чернігівщини на Київщину;

групу БпЛА на Черкащині у південно-західному напрямку;

групу БпЛА на Полтавщині;

декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.

О 6:08 Київська ОВА знову повідомила про роботу ППО в регіоні.

О 7:13 ПС повідомили про: