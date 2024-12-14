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Армия РФ с вечера атакует Украину ударными беспилотниками

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоСуббота, 14 декабря 2024, 07:14
Армия РФ с вечера атакует Украину ударными беспилотниками
Getty Images

Вечером 13 декабря российские войска запустили в Украину группы ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 19:13 стало известно о нескольких группах БпЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.

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В 19:45 военные предупредили о группе БпЛА на севере Полтавщины, курсом на Миргород, несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и группу БпЛА на Харьковщине, курс западный.

В 20:30 воздушники написали о группе БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину, группе БпЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс западный и БпЛА на Харьковщине, курс западный.

По состоянию на 21:00 известно о:

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  • БпЛА на севере Черниговщины в юго-западном направлении;
  • несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину;
  • БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину;
  • БпЛА на Днепропетровщине, курс западный;
  • БпЛА на востоке Харьковщины, курс западный.

В 21:31 сообщили о:

  • несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;
  • несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину;
  • несколько групп БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении;
  • БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину;
  • несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины, курс западный;
  • БпЛА на границе Черкасской и Полтавской областей;
  • БпЛА на востоке Кировоградщины в юго-западном направлении.

В 22:01 сообщили о:

  • несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;
  • несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину;
  • группу БпЛА на Полтавщине курсом на Кировоградщину;
  • несколько групп БпЛА на Харьковщине в юго-западном направлении;
  • БпЛА в Черкасской области, курс западный;
  • БпЛА на востоке Кировоградской области.

В 22:11 сообщили о вражеском БпЛА с востока в направлении города Кременчуг.

В 22:23 стало известно об ударном БпЛА с Черниговщины курсом на Броварской район Киевской области. Киевская ОВА сообщила, что в области работает ПВО.

В 22:52 сообщили о:

  • БпЛА на Киевщине курсом на Житомирщину;
  • несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;
  • БпЛА из Черкасской области в Киевскую область;
  • несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину;
  • группа БпЛА на севере Днепропетровщины, курс западный;
  • группа БпЛА на юге Харьковщины, курс западный;
  • БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину.

Обновлено: В 00:03 14 декабря Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских ударных БпЛА:

  • БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;
  • БпЛА с Черкасской области на Киевщину;
  • БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину;
  • БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину;
  • БпЛА на Кировоградщине в юго-западном направлении.

В 00:42 Воздушные силы сообщили:

  • несколько групп БПЛА на востоке Киевской области в юго-западном направлении;
  • несколько групп БпЛА из Полтавской области в Черкасскую область;
  • группа БпЛА с Кировоградщины на Николаевщину;
  • БпЛА с Полтавщины на Харьковщину;
  • несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину;
  • БпЛА из Кировоградской области в Черкасскую область.

В 1:10 ВС отметили: "Ударный БпЛА мимо Броваров в направлении Киева".

В 1:45 стало известно о:

  • БпЛА на Киевщине курсом на Житомирщину;
  • несколько групп БпЛА в Черкасской области в юго-западном направлении;
  • БПЛА в Николаевской области.

В 2:04 Воздушные силы сообщили о группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Белгород-Днестровский район).

Воздушные силы о движении ударных БпЛА в 2:36:

  • БпЛА на Киевщине курсом на Белую Церковь;
  • БПЛА из Киевской области в Житомирскую;
  • несколько групп БпЛА в Черкасской области в юго-западном направлении;
  • БпЛА на Николаевщине курсом на Херсонщину;
  • группа БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков;
  • БпЛА с Полтавщины на Сумщину;
  • группа БпЛА в Одесской области (Белгород-Днестровский район) курсом на север.

В 3:57 Воздушные силы обновили информацию о движении ударных БпЛА:

  • БпЛА на Житомирщине курсом на Житомир;
  • БпЛА из Одесской области на Виннитчину;
  • несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину;
  • группа БпЛА на Харьковщине курсом на юг;
  • БпЛА с Полтавщины на Черкасщину.

В 4:59 стало известно о:

  • БпЛА на Киевщине курсом на Белую Церковь;
  • БпЛА из Черкасской и Черниговской областей на Киевщину;
  • группу БпЛА на Черкасщине в юго-западном направлении;
  • группу БпЛА на Полтавщине;
  • несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину.

В 6:08 Киевская ОВА снова сообщила о работе ПВО в регионе.

В 7:13 ПС сообщили о:

  • БпЛА на границе Полтавщины и Харьковщины;
  • БпЛА с Харьковщины на Днепропетровщину.

Росcиявойнавоздушная тревогабеспилотники
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