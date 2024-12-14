Армия РФ с вечера атакует Украину ударными беспилотниками
Вечером 13 декабря российские войска запустили в Украину группы ударных беспилотников.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 19:13 стало известно о нескольких группах БпЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.
В 19:45 военные предупредили о группе БпЛА на севере Полтавщины, курсом на Миргород, несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и группу БпЛА на Харьковщине, курс западный.
В 20:30 воздушники написали о группе БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину, группе БпЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс западный и БпЛА на Харьковщине, курс западный.
По состоянию на 21:00 известно о:
- БпЛА на севере Черниговщины в юго-западном направлении;
- несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину;
- БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину;
- БпЛА на Днепропетровщине, курс западный;
- БпЛА на востоке Харьковщины, курс западный.
В 21:31 сообщили о:
- несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;
- несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину;
- несколько групп БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении;
- БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину;
- несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины, курс западный;
- БпЛА на границе Черкасской и Полтавской областей;
- БпЛА на востоке Кировоградщины в юго-западном направлении.
В 22:01 сообщили о:
- несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;
- несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину;
- группу БпЛА на Полтавщине курсом на Кировоградщину;
- несколько групп БпЛА на Харьковщине в юго-западном направлении;
- БпЛА в Черкасской области, курс западный;
- БпЛА на востоке Кировоградской области.
В 22:11 сообщили о вражеском БпЛА с востока в направлении города Кременчуг.
В 22:23 стало известно об ударном БпЛА с Черниговщины курсом на Броварской район Киевской области. Киевская ОВА сообщила, что в области работает ПВО.
В 22:52 сообщили о:
- БпЛА на Киевщине курсом на Житомирщину;
- несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;
- БпЛА из Черкасской области в Киевскую область;
- несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину;
- группа БпЛА на севере Днепропетровщины, курс западный;
- группа БпЛА на юге Харьковщины, курс западный;
- БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину.
Обновлено: В 00:03 14 декабря Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских ударных БпЛА:
- БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;
- БпЛА с Черкасской области на Киевщину;
- БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину;
- БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину;
- БпЛА на Кировоградщине в юго-западном направлении.
В 00:42 Воздушные силы сообщили:
- несколько групп БПЛА на востоке Киевской области в юго-западном направлении;
- несколько групп БпЛА из Полтавской области в Черкасскую область;
- группа БпЛА с Кировоградщины на Николаевщину;
- БпЛА с Полтавщины на Харьковщину;
- несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину;
- БпЛА из Кировоградской области в Черкасскую область.
В 1:10 ВС отметили: "Ударный БпЛА мимо Броваров в направлении Киева".
В 1:45 стало известно о:
- БпЛА на Киевщине курсом на Житомирщину;
- несколько групп БпЛА в Черкасской области в юго-западном направлении;
- БПЛА в Николаевской области.
В 2:04 Воздушные силы сообщили о группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Белгород-Днестровский район).
Воздушные силы о движении ударных БпЛА в 2:36:
- БпЛА на Киевщине курсом на Белую Церковь;
- БПЛА из Киевской области в Житомирскую;
- несколько групп БпЛА в Черкасской области в юго-западном направлении;
- БпЛА на Николаевщине курсом на Херсонщину;
- группа БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков;
- БпЛА с Полтавщины на Сумщину;
- группа БпЛА в Одесской области (Белгород-Днестровский район) курсом на север.
В 3:57 Воздушные силы обновили информацию о движении ударных БпЛА:
- БпЛА на Житомирщине курсом на Житомир;
- БпЛА из Одесской области на Виннитчину;
- несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину;
- группа БпЛА на Харьковщине курсом на юг;
- БпЛА с Полтавщины на Черкасщину.
В 4:59 стало известно о:
- БпЛА на Киевщине курсом на Белую Церковь;
- БпЛА из Черкасской и Черниговской областей на Киевщину;
- группу БпЛА на Черкасщине в юго-западном направлении;
- группу БпЛА на Полтавщине;
- несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину.
В 6:08 Киевская ОВА снова сообщила о работе ПВО в регионе.
В 7:13 ПС сообщили о:
- БпЛА на границе Полтавщины и Харьковщины;
- БпЛА с Харьковщины на Днепропетровщину.