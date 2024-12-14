Армия РФ с вечера атакует Украину ударными беспилотниками

Вечером 13 декабря российские войска запустили в Украину группы ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 19:13 стало известно о нескольких группах БпЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.

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В 19:45 военные предупредили о группе БпЛА на севере Полтавщины, курсом на Миргород, несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и группу БпЛА на Харьковщине, курс западный.

В 20:30 воздушники написали о группе БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину, группе БпЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс западный и БпЛА на Харьковщине, курс западный.

По состоянию на 21:00 известно о:

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БпЛА на севере Черниговщины в юго-западном направлении;

несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину;

БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину;

БпЛА на Днепропетровщине, курс западный;

БпЛА на востоке Харьковщины, курс западный.

В 21:31 сообщили о:

несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;

несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину;

несколько групп БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении;

БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину;

несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины, курс западный;

БпЛА на границе Черкасской и Полтавской областей;

БпЛА на востоке Кировоградщины в юго-западном направлении.

В 22:01 сообщили о:

несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;

несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину;

группу БпЛА на Полтавщине курсом на Кировоградщину;

несколько групп БпЛА на Харьковщине в юго-западном направлении;

БпЛА в Черкасской области, курс западный;

БпЛА на востоке Кировоградской области.

В 22:11 сообщили о вражеском БпЛА с востока в направлении города Кременчуг.

В 22:23 стало известно об ударном БпЛА с Черниговщины курсом на Броварской район Киевской области. Киевская ОВА сообщила, что в области работает ПВО.

В 22:52 сообщили о:

БпЛА на Киевщине курсом на Житомирщину;

несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;

БпЛА из Черкасской области в Киевскую область;

несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину;

группа БпЛА на севере Днепропетровщины, курс западный;

группа БпЛА на юге Харьковщины, курс западный;

БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину.

Обновлено: В 00:03 14 декабря Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских ударных БпЛА:

БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;

БпЛА с Черкасской области на Киевщину;

БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину;

БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину;

БпЛА на Кировоградщине в юго-западном направлении.

В 00:42 Воздушные силы сообщили:

несколько групп БПЛА на востоке Киевской области в юго-западном направлении;

несколько групп БпЛА из Полтавской области в Черкасскую область;

группа БпЛА с Кировоградщины на Николаевщину;

БпЛА с Полтавщины на Харьковщину;

несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину;

БпЛА из Кировоградской области в Черкасскую область.

В 1:10 ВС отметили: "Ударный БпЛА мимо Броваров в направлении Киева".

В 1:45 стало известно о:

БпЛА на Киевщине курсом на Житомирщину;

несколько групп БпЛА в Черкасской области в юго-западном направлении;

БПЛА в Николаевской области.

В 2:04 Воздушные силы сообщили о группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Белгород-Днестровский район).

Воздушные силы о движении ударных БпЛА в 2:36:

БпЛА на Киевщине курсом на Белую Церковь;

БПЛА из Киевской области в Житомирскую;

несколько групп БпЛА в Черкасской области в юго-западном направлении;

БпЛА на Николаевщине курсом на Херсонщину;

группа БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков;

БпЛА с Полтавщины на Сумщину;

группа БпЛА в Одесской области (Белгород-Днестровский район) курсом на север.

В 3:57 Воздушные силы обновили информацию о движении ударных БпЛА:

БпЛА на Житомирщине курсом на Житомир;

БпЛА из Одесской области на Виннитчину;

несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину;

группа БпЛА на Харьковщине курсом на юг;

БпЛА с Полтавщины на Черкасщину.

В 4:59 стало известно о:

БпЛА на Киевщине курсом на Белую Церковь;

БпЛА из Черкасской и Черниговской областей на Киевщину;

группу БпЛА на Черкасщине в юго-западном направлении;

группу БпЛА на Полтавщине;

несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину.

В 6:08 Киевская ОВА снова сообщила о работе ПВО в регионе.

В 7:13 ПС сообщили о: