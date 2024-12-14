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У російському Орлі пролунали вибухи, соцмережі повідомили про атаку на нафтобазу

Ольга Глущенко Субота, 14 грудня 2024, 00:24
У російському Орлі пролунали вибухи, соцмережі повідомили про атаку на нафтобазу
фото: Astra

У ніч проти 14 грудня в російському місті Орел пролунали вибухи, соцмережі повідомляють про атаку на нафтобазу.

Джерело: Telegram-канал Astra, інші російські пабліки, губернатор області Орловської області РФ Андрій Кличков

Дослівно Astra: "…в Орлі пролунали вибухи. Над містом видно заграву від пожежі".

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Деталі: Російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів повідомили, що нібито була атакована нафтобаза.

Очевидці повідомляють про щонайменше один палаючий резервуар, – додають у пабліках.

Дослівно Astra: "Перед вибухом було чути гул безпілотників".

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Деталі: У пабліках додавали про відсутність офіційної інформації, яка згодом з’явилася.

Оновлено: Пізніше Кличков повідомив, нібито внаслідок "масованої атаки безпілотників сталося загоряння палива на об'єкті інфраструктури, осколками збитих дронів пошкоджено засклення кількох приватних будинків".

Росіябезпілотникивибухвійна
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