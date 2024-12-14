У російському Орлі пролунали вибухи, соцмережі повідомили про атаку на нафтобазу
У ніч проти 14 грудня в російському місті Орел пролунали вибухи, соцмережі повідомляють про атаку на нафтобазу.
Джерело: Telegram-канал Astra, інші російські пабліки, губернатор області Орловської області РФ Андрій Кличков
Дослівно Astra: "…в Орлі пролунали вибухи. Над містом видно заграву від пожежі".
Деталі: Російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів повідомили, що нібито була атакована нафтобаза.
Очевидці повідомляють про щонайменше один палаючий резервуар, – додають у пабліках.
Дослівно Astra: "Перед вибухом було чути гул безпілотників".
Деталі: У пабліках додавали про відсутність офіційної інформації, яка згодом з’явилася.
Оновлено: Пізніше Кличков повідомив, нібито внаслідок "масованої атаки безпілотників сталося загоряння палива на об'єкті інфраструктури, осколками збитих дронів пошкоджено засклення кількох приватних будинків".