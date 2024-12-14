В российском Орле прогремели взрывы, соцсети сообщили об атаке на нефтебазу

В ночь на 14 декабря в российском городе Орел прогремели взрывы, соцсети сообщают об атаке на нефтебазу.

Источник: Telegram-канал Astra, другие российские паблики, губернатор области Орловской области РФ Андрей Клычков

Дословно Astra: "...в Орле прогремели взрывы. Над городом видно зарево от пожара".

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Детали: Российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщили, что якобы была атакована нефтебаза.

Очевидцы сообщают о как минимум одном горящем резервуаре, - добавляют в пабликах.

Дословно Astra: "Перед взрывом был слышен гул беспилотников".

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Детали: В пабликах добавляли об отсутствии официальной информации, которая впоследствии появилась.

Обновлено: Позже Клычков сообщил, якобы в результате "массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых дронов повреждено остекление нескольких частных домов".