В российском Орле прогремели взрывы, соцсети сообщили об атаке на нефтебазу
В ночь на 14 декабря в российском городе Орел прогремели взрывы, соцсети сообщают об атаке на нефтебазу.
Источник: Telegram-канал Astra, другие российские паблики, губернатор области Орловской области РФ Андрей Клычков
Дословно Astra: "...в Орле прогремели взрывы. Над городом видно зарево от пожара".
Детали: Российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщили, что якобы была атакована нефтебаза.
Очевидцы сообщают о как минимум одном горящем резервуаре, - добавляют в пабликах.
Дословно Astra: "Перед взрывом был слышен гул беспилотников".
Детали: В пабликах добавляли об отсутствии официальной информации, которая впоследствии появилась.
Обновлено: Позже Клычков сообщил, якобы в результате "массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых дронов повреждено остекление нескольких частных домов".