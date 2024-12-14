ЄС готує перші санкції проти Росії за дезінформацію – Bloomberg

За даними Bloomberg, Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти понад десятка фізичних і трьох юридичних осіб у рамках першого пакету заходів, спрямованих проти Росії за її дезінформаційні операції та іншу гібридну діяльність.

Джерело: Bloomberg з посиланням на проєкт пакету санкцій

Деталі: Видання зазначає, що запропоновані санкції торкнуться кількох співробітників і груп російської розвідки, а також державних чиновників і медіапідприємців.

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Дослівно Bloomberg: "Обмеження є частиною нового режиму санкцій, затвердженого на початку цього року, який зосереджується на операціях з дезінформації та іншій дестабілізаційній діяльності, спонсорованій Росією у всьому світі".

Деталі: Крім того, пропонуються подальші санкції проти Білорусі, в тому числі щодо близько двох десятків осіб, звинувачених у порушенні прав людини або тих, хто отримує матеріальну вигоду від своїх зв'язків з режимом самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка.

Міністри закордонних справ ЄС мають намір схвалити ці пакети на зустрічі в понеділок у Брюсселі напередодні виборів, запланованих на наступний місяць у Білорусі.

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Пропозиції надійшли в той час, коли ЄС погодив 15-й пакет санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Нові обмеження стосуються більш ніж 45 нафтових танкерів, які беруть участь у таємному транспортуванні російської нафти, а також кількох китайських компаній, звинувачених у допомозі Москві в розробці ударних безпілотників.

Санкції ЄС вимагають підтримки всіх країн-членів і можуть змінитися, – додає видання.

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