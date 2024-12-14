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ЕС готовит первые санкции против России за дезинформацию – Bloomberg

Ольга ГлущенкоСуббота, 14 декабря 2024, 04:30
ЕС готовит первые санкции против России за дезинформацию – Bloomberg
Фото: Getty Images

По данным Bloomberg, Европейский Союз предлагает ввести санкции против более десятка физических и трех юридических лиц в рамках первого пакета мер, направленных против России за ее дезинформационные операции и другую гибридную деятельность.

Источник: Bloomberg со ссылкой на проект пакета санкций

Детали: Издание отмечает, что предложенные санкции коснутся нескольких сотрудников и групп российской разведки, а также государственных чиновников и медиапредпринимателей.

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Дословно Bloomberg: "Ограничения являются частью нового режима санкций, утвержденного в начале этого года, который сосредотачивается на операциях по дезинформации и другой дестабилизирующей деятельности, спонсируемой Россией во всем мире".

Детали: Кроме того, предлагаются дальнейшие санкции против Беларуси, в том числе в отношении около двух десятков человек, обвиняемых в нарушении прав человека или тех, кто получает материальную выгоду от своих связей с режимом самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.

Министры иностранных дел ЕС намерены одобрить эти пакеты на встрече в понедельник в Брюсселе в преддверии выборов, запланированных на следующий месяц в Беларуси.

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Предложения поступили в то время, когда ЕС согласовал 15-й пакет санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Новые ограничения касаются более чем 45 нефтяных танкеров, участвующих в тайной транспортировке российской нефти, а также нескольких китайских компаний, обвиняемых в помощи Москве в разработке ударных беспилотников.

Санкции ЕС требуют поддержки всех стран-членов и могут измениться, – добавляет издание.

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