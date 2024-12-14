Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус 1040 окупантів за добу
Субота, 14 грудня 2024, 07:38
За минулу добу у війні проти України Росія втратила ще 1040 військових.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 761160 (+1040) осіб,
- танків ‒ 9539 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19675 (+0) од,
- артилерійських систем – 21102 (+24) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 1023 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20229 (+53) од,
- крилатих ракет ‒ 2861 (+0) од,
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31217 (+40) од,
- спеціальної техніки ‒ 3644 (+2) од.