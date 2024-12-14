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Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус 1040 окупантів за добу

Ольга Глущенко Субота, 14 грудня 2024, 07:38
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус 1040 окупантів за добу
ілюстративне фото: Генштаб

За минулу добу у війні проти України Росія втратила ще 1040 військових.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 761160 (+1040) осіб,
  • танків ‒ 9539 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19675 (+0) од,
  • артилерійських систем – 21102 (+24) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 1023 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20229 (+53) од,
  • крилатих ракет ‒ 2861 (+0) од,
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31217 (+40) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3644 (+2) од.

втрати у війніРосіявійна
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