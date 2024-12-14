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Генштаб обновил данные о потерях врага: минус 1040 оккупантов за сутки

Ольга ГлущенкоСуббота, 14 декабря 2024, 07:38
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус 1040 оккупантов за сутки
иллюстративное фото: Генштаб

За минувшие сутки в войне против Украины Россия потеряла еще 1040 военных.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.24 ориентировочно составили:

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личного состава - около 761160 (+1040) человек,

танков - 9539 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 19675 (+0) ед,

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артиллерийских систем - 21102 (+24) ед,

РСЗО - 1253 (+0) ед,

средств ПВО - 1023 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня - 20229 (+53) ед,

крылатых ракет - 2861 (+0) ед,

корабли /катера / warships / boats - 28 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 31217 (+40) ед,

специальной техники - 3644 (+2) ед.

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