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Генштаб підтвердив влучання по нафтобазі в Орлі

Роман ПетренкоСубота, 14 грудня 2024, 10:18
Генштаб підтвердив влучання по нафтобазі в Орлі
орел, фото з соцмереж

У ніч на 14 грудня українські захисники завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області РФ.

Джерело: Генштаб

Деталі: За даними українського генштабу, це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.

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В результаті ураження розпочалася потужна пожежа.

Дослівно: "Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ".

Нагадаємо: Раніше соцмережі писали про вибухи в Орлі.

ГенштаббезпілотникиРосія
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