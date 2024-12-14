Генштаб підтвердив влучання по нафтобазі в Орлі

У ніч на 14 грудня українські захисники завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області РФ.

Джерело: Генштаб

Деталі: За даними українського генштабу, це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.

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В результаті ураження розпочалася потужна пожежа.

Дослівно: "Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ".

Нагадаємо: Раніше соцмережі писали про вибухи в Орлі.