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Західні лідери обговорять миротворців із Зеленським у Брюсселі – ЗМІ

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 14 грудня 2024, 13:02
Західні лідери обговорять миротворців із Зеленським у Брюсселі – ЗМІ
Ілюсnративне фото: Getty Images

У ЗМІ з’явилася ще одна публікація з посиланням на джерела про те, що темою обговорення на зустрічі західних лідерів у Брюсселі наступного тижня будуть можливі формати завершення війни і потенційне створення європейської миротворчої місії в Україні. 

Джерело: Politico з посиланням на п’ятьох поінформованих співрозмовників, "Європейська правда"

Деталі: За інформацією видання, на зустрічі 18 грудня у Брюсселі будуть європейські лідери, генсек НАТО і президент України Володимир Зеленський. 

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Лідери нібито планують обговорити можливі формати завершення війни та потенційне створення європейської миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії на Україну. Дискусія розпочалася на тлі тиску з боку обраного президента США Дональда Трампа щодо того, що Європа має зіграти активну роль у потенційній майбутній угоді про припинення війни, залучивши для цього свій контингент, повідомили співрозмовники.

Серед лідерів-учасників будуть канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, очільник Євроради Антоніу Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

У "Радіо Свобода" дізналися від джерел, що французький президент Емманюель Макрон ймовірно винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та мирної угоди між Україною та Росією. 

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Водночас співрозмовники зауважили, що тема миротворців дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.

Агентство Reuters повідомило, що генсек НАТО Марк Рютте збере на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі на полях саміту в Брюсселі 18 грудня.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в пʼятницю, 13 грудня, підтвердив, що поїде "на зустрічі у Брюсселі", але не уточнив деталей.

Зеленськиймиротворці
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