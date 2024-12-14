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Западные лидеры обсудят миротворцев с Зеленским в Брюсселе - СМИ

Мария Емец, Роман ПетренкоСуббота, 14 декабря 2024, 13:02
Западные лидеры обсудят миротворцев с Зеленским в Брюсселе - СМИ
Фото: Getty Images

В СМИ появилась еще одна публикация со ссылкой на источники о том, что темой обсуждения на встрече западных лидеров в Брюсселе на следующей неделе будут возможные форматы завершения войны и потенциальное создание европейской миротворческой миссии в Украине.

Источник: Politico со ссылкой на пятерых информированных собеседников, "Европейская правда"

Детали: По информации издания, на встрече 18 декабря в Брюсселе будут европейские лидеры, генсек НАТО и президент Украины Владимир Зеленский.

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Лидеры якобы планируют обсудить возможные форматы завершения войны и потенциальное создание европейской миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России на Украину. Дискуссия началась на фоне давления со стороны избранного президента США Дональда Трампа относительно того, что Европа должна сыграть активную роль в потенциальном будущем соглашении о прекращении войны, привлекая для этого свой контингент, сообщили собеседники.

Среди лидеров-участников будут канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В "Радио Свобода" узнали от источников, что французский президент Эмманюэль Макрон вероятно вынесет на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины в случае прекращения огня и мирного соглашения между Украиной и Россией.

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В то же время собеседники отметили, что тема миротворцев очень "сырая" и находится на уровне идеи.

Агентство Reuters сообщило, что генсек НАТО Марк Рютте соберет на отдельный разговор по ситуации в Украине лидеров Украины, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши на полях саммита в Брюсселе 18 декабря.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 13 декабря, подтвердил, что поедет "на встречи в Брюсселе", но не уточнил деталей.

Зеленскиймиротворцы
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