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У Грузії затвердили президентом кандидата від партії влади

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 14 грудня 2024, 14:15
У Грузії затвердили президентом кандидата від партії влади
фото: эхо кавказа

На виборах президента Грузії, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Михаїла Кавелашвілі.

Джерело: "Ехо Кавказу", "Європейська правда"

Деталі: За результатами голосування, яке вперше проходило через колегію виборників і в якій партія влади має абсолютну більшість, оголосили перемогу Кавелашвілі з 224 голосами "за". Один бюлетень був зіпсований. 

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53-річний Кавелашвілі був одним з лідерів партії "Сила народу", яка формально відкололася від "Грузинської мрії", та відомий антизахідними поглядами. "Грузинська мрія" хоче провести інавгурацію 29 грудня. 

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиція оголосили, що не визнаватимуть легітимність процедури. З раннього ранку 14 грудня під парламентом зібралася акція протесту.

Зурабішвілі відмовляється складати президентські повноваження, а країнам Заходу та Україні доведеться визначатися, чи вважати легітимною нову владу Грузії.

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Грузіявибори
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