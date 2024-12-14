В Грузии утвердили президентом кандидата от партии власти

На выборах президента Грузии, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, утвердили главой государства единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Михаила Кавелашвили.

Источник: "Эхо Кавказа", "Европейская правда"

Детали: По результатам голосования, которое впервые проходило через коллегию выборщиков и в которой партия власти имеет абсолютное большинство, объявили победу Кавелашвили с 224 голосами "за". Один бюллетень был испорчен.

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53-летний Кавелашвили был одним из лидеров партии "Сила народа", которая формально откололась от "Грузинской мечты", и известен антизападными взглядами. "Грузинская мечта" хочет провести инаугурацию 29 декабря.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиция объявили, что не будут признавать легитимность процедуры. С раннего утра 14 декабря под парламентом собралась акция протеста.

Зурабишвили отказывается складывать президентские полномочия, а странам Запада и Украине придется определяться, считать ли легитимной новую власть Грузии.

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