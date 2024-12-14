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Astra: У Росії два автобуси з військовими влетіли один в одного - є загиблі

Роман ПетренкоСубота, 14 грудня 2024, 14:40
Astra: У Росії два автобуси з військовими влетіли один в одного - є загиблі
скриншот

Автобус із пораненими на війні російськими окупантами врізався в "УРАЛ" з іншими військовими у Воронезькій області РФ - 5 військовослужбовців загинули.

Джерело: ASTRA з посиланням на співрозмовників в екстрених службах регіону

Деталі: Ще 46 росіян поранені.

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ДТП сталася 13 грудня в районі 23-ї години вечора на трасі "Воронеж-Луганськ". "УРАЛ" із російськими військовими здійснив лобове зіткнення з автобусом з іншими російськими військовими.

В автобусі перевозилися військовослужбовці, які дістали поранення на війні з Україною.

Унаслідок ДТП загинули обидва водії, 1 поранений військовослужбовець з автобуса і 2 військовослужбовці з "УРАЛА".

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Ще 46 російських військовослужбовців поранено.

Інформація про ДТП також з'явилася без деталей у місцевих пабліках, офіційні особи аварію не коментували.

РосіяокупаціяДТП
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