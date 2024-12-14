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Astra: В России два автобуса с военными влетели друг в друга – есть погибшие

Роман ПетренкоСуббота, 14 декабря 2024, 14:40
Astra: В России два автобуса с военными влетели друг в друга – есть погибшие
скриншот

Автобус с ранеными на войне российскими оккупантами врезался в "УРАЛ" с другими военными в Воронежской области РФ – 5 военнослужащих погибли.

Источник: ASTRA со ссылкой на собеседников в экстренных службах региона

Детали: Еще 46 россиян ранены.

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ДТП произошло 13 декабря в районе 23 часов вечера на трассе "Воронеж-Луганск". "УРАЛ" с российскими военными совершил лобовое столкновение с автобусом с другими российскими военными.

В автобусе перевозились военнослужащие, получившие ранения на войне с Украиной.

В результате ДТП погибли оба водителя, 1 раненый военнослужащий из автобуса, и 2 военнослужащих из "УРАЛА".

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Еще 46 российских военнослужащих ранены.

Информация о ДТП также появилась без деталей в местных пабликах, официальные лица аварию не комментировали.

РосcияоккупацияДТП
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