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У центрі Дніпра стався вибух: загинула людина, серед поранених – поліцейські

Катерина ТищенкоСубота, 14 грудня 2024, 16:21
У центрі Дніпра стався вибух: загинула людина, серед поранених – поліцейські
місце вибуху, фото поліції

У центрі Дніпра стався вибух, внаслідок якого загинула людина, також є поранені, серед яких двоє поліцейських.

Джерело: Нацполіція, Суспільне

місце вибуху, фото поліції
місце вибуху, фото поліції

Дослівно: "На місці вибуху в одному з центральних районів Дніпра працює поліція.

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Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них – двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні".

Деталі: У поліції повідомили, що вибух стався 14 грудня близько 14:15, однак не повідомили подробиць.

 

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби. Встановлюються обставини вибуху, після чого буде надана правова кваліфікація події", – йдеться в повідомленні.

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Оновлено: Як повідомляє Суспільне, вибух стався на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки.

місце події, фото: Суспільне
місце події, фото: Суспільне

Видання також публікує фото місця події.

 

Як видно з карти міста, на перетині цих вулиць розташовано обласний ТЦК та СП.

Дніпровибухполіція
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