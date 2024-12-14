В центре Днепра произошел взрыв: погиб человек, среди раненых – полицейские

В центре Днепра произошел взрыв, в результате которого погиб человек, также есть раненые, среди которых двое полицейских.

Источник: Нацполиция, Суспільне

место взрыва, фото полиции

Дословно: "На месте взрыва в одном из центральных районов Днепра работает полиция.

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В результате взрыва, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них – двое полицейских. Пострадавшие доставлены в больницу".

Детали: В полиции сообщили, что взрыв произошел 14 декабря около 14:15, однако не сообщили подробностей.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы. Устанавливаются обстоятельства взрыва, после чего будет дана правовая квалификация события", – говорится в сообщении.

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Обновлено: Как сообщает Суспільне, взрыв произошел на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки.

место взрыва, фото: Суспільне

Издание также публикует фото места происшествия.

Как видно из карты города, на пересечении этих улиц расположен областной ТЦК и СП.