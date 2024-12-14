Загинув пілот, який бив окупантів на найгарячіших напрямках – Повітряні сили
У суботу під час бойового завдання загинув льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил.
Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ
Дослівно: "Сьогодні не повернувся з бойового завдання молодий український пілот – льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, який бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту.
Пілоти тактичної авіації Повітряних Сил працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога, для якісного виконання завдання їм постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій".
Деталі: У командуванні не повідомили ані імені, ані місця загибелі пілота.
Раніше в суботу представники окупантів Херсонщини заявляли, що збили літак ЗСУ північніше Херсона.
299-а бригада тактичної авіації має на озброєнні фронтові штурмовики Су-25 різних модифікацій.