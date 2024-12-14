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Загинув пілот, який бив окупантів на найгарячіших напрямках – Повітряні сили

Катерина ТищенкоСубота, 14 грудня 2024, 18:00
Загинув пілот, який бив окупантів на найгарячіших напрямках – Повітряні сили
ілюстративне фото AFP via Getty Images

У суботу під час бойового завдання загинув льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил.

Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні не повернувся з бойового завдання молодий український пілот – льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, який бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту.

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Пілоти тактичної авіації Повітряних Сил працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога, для якісного виконання завдання їм постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій".

Деталі: У командуванні не повідомили ані імені, ані місця загибелі пілота.

Раніше в суботу представники окупантів Херсонщини заявляли, що збили літак ЗСУ північніше Херсона.

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299-а бригада тактичної авіації має на озброєнні фронтові штурмовики Су-25 різних модифікацій.

авіаХерсонська областьПовітряні сили ЗСУ
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