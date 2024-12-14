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Погиб пилот, который бил оккупантов на самых горячих направлениях – Воздушные силы

Катерина ТищенкоСуббота, 14 декабря 2024, 18:00
Погиб пилот, который бил оккупантов на самых горячих направлениях – Воздушные силы
иллюстративное фото AFP via Getty Images

В субботу во время боевого задания погиб летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Сегодня не вернулся с боевого задания молодой украинский пилот – летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил, который бил оккупанта на самых горячих направлениях фронта.

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Пилоты тактической авиации Воздушных Сил работают на пределе возможностей, используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства. Летчики наносят удары в условиях активного противодействия врага, для качественного выполнения задания им постоянно приходится входить в зону действия вражеской ПВО, выдерживать высокие перегрузки во время опасных миссий".

Детали: В командовании не сообщили ни имени, ни места гибели пилота.

Ранее в субботу представители оккупантов Херсонщины заявляли, что сбили самолет ВСУ севернее Херсона.

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299-я бригада тактической авиации имеет на вооружении фронтовые штурмовики Су-25 различных модификаций.

авиаХерсонская областьВоздушные силы ВСУ
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