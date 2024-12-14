Погиб пилот, который бил оккупантов на самых горячих направлениях – Воздушные силы
В субботу во время боевого задания погиб летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил.
Источник: Командование Воздушных сил ВСУ
Дословно: "Сегодня не вернулся с боевого задания молодой украинский пилот – летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил, который бил оккупанта на самых горячих направлениях фронта.
Пилоты тактической авиации Воздушных Сил работают на пределе возможностей, используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства. Летчики наносят удары в условиях активного противодействия врага, для качественного выполнения задания им постоянно приходится входить в зону действия вражеской ПВО, выдерживать высокие перегрузки во время опасных миссий".
Детали: В командовании не сообщили ни имени, ни места гибели пилота.
Ранее в субботу представители оккупантов Херсонщины заявляли, что сбили самолет ВСУ севернее Херсона.
299-я бригада тактической авиации имеет на вооружении фронтовые штурмовики Су-25 различных модификаций.