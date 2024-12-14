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На Миколаївщині росіяни влучили в авто "Укрпошти", водій у важкому стані

Катерина ТищенкоСубота, 14 грудня 2024, 19:43
На Миколаївщині росіяни влучили в авто Укрпошти, водій у важкому стані
ілюстративне фото з сайту Укрпошти

На Миколаївщині у суботу росіяни влучили у службовий автомобіль "Укрпошти", водій перебуває у важкому стані.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Вдень росіяни з застосуванням FPV-дрона обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району.

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Влучили в службовий автомобіль "Укрпошти".

Поранено водія, його госпіталізували. Наразі стан постраждалого важкий, надається вся необхідна медична допомога".

Миколаївська областьвійнаУкрпошта
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