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На Николаевщине россияне атаковали авто "Укрпочты", водитель в тяжелом состоянии

Катерина ТищенкоСуббота, 14 декабря 2024, 19:43
На Николаевщине россияне атаковали авто Укрпочты, водитель в тяжелом состоянии
иллюстративное фото с сайта Укрпочты

На Николаевщине в субботу россияне попали в служебный автомобиль "Укрпочты", водитель находится в тяжелом состоянии.

Источник: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Днем россияне с применением FPV-дрона обстреляли Куцурубскую громаду Николаевского района.

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Попали в служебный автомобиль "Укрпочты".

Ранен водитель, его госпитализировали. Сейчас состояние пострадавшего тяжелое, оказывается вся необходимая медицинская помощь".

Николаевская областьвойнаУкрпочта
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