Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакують Україну ударними БпЛА

Катерина ТищенкоСубота, 14 грудня 2024, 23:53
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА
ілюстрація Getty Images

Увечері 14 грудня російські війська атакують територію України ударними БпЛА з північного та східного напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 19:38 Повітряні сили повідомили про ворожі ударні БпЛА на сході Сумщини у напрямку Полтавщини. Згодом загрозу застосування ударних БпЛА оголосили на Чернігівщині.

Реклама:

О 19:52 повідомлялося про ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини у напрямку Полтавщини.

Станом на 20:11:

  • Ворожі ударні БпЛА у центральній частині Чернігівщини південно-західним курсом у напрямку Київщини;
  • БпЛА на Харківщині курс західний (Полтавщина);
  • БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Чернігівщини, Харківщини та Сумщини;
  • БпЛА на півночі Сумщини, курс західний.

Станом на 21:19:

РЕКЛАМА:
  • БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину;
  • БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;
  • БпЛА на сході Сумщини курс західний та південно-західний;
  • БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;
  • БпЛА на північному сході Полтавщини курсом на Харківщину;
  • БпЛА у центральній частині Харківщини курсом на Харків та на захід;
  • БпЛА на межі Харківської та Донецької областей курсом на Дніпропетровщину;
  • БпЛА на півночі Чернігівщини курс північний.

Станом на 22:25:

  • БпЛА на Житомирщині курсом на Рівненщину ;
  • БпЛА на Полтавщині курсом через північ Черкащини у напрямку Київщини;
  • БпЛА на північному сході Полтавщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на Харківщині рухають північно-західним курсом;
  • БпЛА на сході та південному сході Сумщини тримають курс на захід;
  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід.

Станом на 23:35:

  • БпЛА на Сумщині прямують на Чернігівщину;
  • Декілька груп БпЛА північно-східніше від Миргорода, курс південний;
  • БпЛА в центральній частині Харківщини, курс північний;
  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний;
  • БпЛА на півночі Черкащини, курс західний;
  • БпЛА на півночі Житомирщини, курс південно-західний.

безпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб наказав відправити більше людей з ППО у піхоту – The Guardian

Зеленський звільнив низку дипломатів, серед яких Кислиця та посол в Китаї

Росія запустила 113 безпілотників

Словацький прем’єр звинуватив Зеленського у спробі підкупу – Politico

США звинуватили Китай у сприянні агресії Росії проти України

ISW: Україна провела першу атаку виключно за допомогою роботизованих систем

Усі новини...
безпілотники
На Київщині працює ППО
Генштаб підтвердив влучання по нафтобазі в Орлі
Сили ППО знешкодили близько десятка дронів, які загрожували столиці – КМВА
Останні новини
13:45
відеоПольський міністр обурився прапорам УПА на наданій Україні техніці
13:23
Що ви знаєте про Олександра Усика та його бій з Тайсоном Ф’юрі? ТЕСТ
13:08
Ялинка в горщику: як доглядати і продовжити життя різдвяного дерева
13:08
Генштаб наказав відправити більше людей з ППО у піхоту – The Guardian
12:32
Google не хоче продавати Chrome і пропонує Мін’юсту США іншу угоду
12:27
Профспілка працівників Starbucks страйкує в містах США
12:15
Зеленський звільнив низку дипломатів, серед яких Кислиця та посол в Китаї
12:03
Майже рік на орбіті: астронавти NASA залишаться на МКС до весни 2025 року
11:56
Донори акумулювали 200 млн євро для забезпечення стійкості України в кіберпросторі
11:37
фотоЛегковик з сімома людьми зіткнувся з вантажівкою на Вінниччині – троє загинули
Усі новини...
Реклама:
Реклама: