Росіяни атакують Україну ударними БпЛА

Увечері 14 грудня російські війська атакують територію України ударними БпЛА з північного та східного напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 19:38 Повітряні сили повідомили про ворожі ударні БпЛА на сході Сумщини у напрямку Полтавщини. Згодом загрозу застосування ударних БпЛА оголосили на Чернігівщині.

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О 19:52 повідомлялося про ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини у напрямку Полтавщини.

Станом на 20:11:

Ворожі ударні БпЛА у центральній частині Чернігівщини південно-західним курсом у напрямку Київщини;

БпЛА на Харківщині курс західний (Полтавщина);

БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Чернігівщини, Харківщини та Сумщини;

БпЛА на півночі Сумщини, курс західний.

Станом на 21:19:

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БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину;

БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;

БпЛА на сході Сумщини курс західний та південно-західний;

БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;

БпЛА на північному сході Полтавщини курсом на Харківщину;

БпЛА у центральній частині Харківщини курсом на Харків та на захід;

БпЛА на межі Харківської та Донецької областей курсом на Дніпропетровщину;

БпЛА на півночі Чернігівщини курс північний.

Станом на 22:25:

БпЛА на Житомирщині курсом на Рівненщину ;

БпЛА на Полтавщині курсом через північ Черкащини у напрямку Київщини;

БпЛА на північному сході Полтавщини, курс південно-західний;

БпЛА на Харківщині рухають північно-західним курсом;

БпЛА на сході та південному сході Сумщини тримають курс на захід;

БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід.

Станом на 23:35: