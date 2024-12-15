Россияне с вечера атаковали Украину ударными БпЛА с вечера
Вечером 14 декабря российские войска атакуют территорию Украины ударными БпЛА с северного и восточного направлений.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 19:38 Воздушные силы сообщили о вражеских ударных БпЛА на востоке Сумщины в направлении Полтавщины. Впоследствии угрозу применения ударных БпЛА объявили на Черниговщине.
В 19:52 сообщалось о вражеских ударных БпЛА на востоке Харьковщины в направлении Полтавщины.
По состоянию на 20:11:
- Вражеские ударные БпЛА в центральной части Черниговщины юго-западным курсом в направлении Киевщины;
- БпЛА на Харьковщине курс западный (Полтавщина);
- БпЛА на юге Сумщины в направлении Черниговщины, Харьковщины и Сумщины;
- БпЛА на севере Сумщины, курс западный.
По состоянию на 21:19:
- БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину;
- БпЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину;
- БпЛА на востоке Сумщины курс западный и юго-западный;
- БпЛА на юге Сумщины курсом на Полтавщину;
- БпЛА на северо-востоке Полтавщины курсом на Харьковщину;
- БпЛА в центральной части Харьковщины курсом на Харьков и на запад;
- БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей курсом на Днепропетровщину;
- БпЛА на севере Черниговщины курс северный.
По состоянию на 22:25:
- БпЛА на Житомирщине курсом на Ровенщину;
- БпЛА на Полтавщине курсом через север Черкасской области в направлении Киевщины;
- БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс юго-западный;
- БпЛА на Харьковщине движутся северо-западным курсом;
- БпЛА на востоке и юго-востоке Сумщины держат курс на запад;
- БпЛА на севере Черниговщины курсом на запад.
По состоянию на 23:35:
- БпЛА на Сумщине направляются на Черниговщину;
- Несколько групп БпЛА северо-восточнее Миргорода, курс южный;
- БпЛА в центральной части Харьковщины, курс северный;
- БпЛА на востоке Черниговщины, курс западный;
- БпЛА на севере Черкасской области, курс западный;
- БпЛА на севере Житомирщины, курс юго-западный.
Обновлено: В 00:32 15 декабря Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- БпЛА на Житомирщине движется в направлении Староконстантинова;
- БпЛА на севере Черниговщины, курс западный;
- БпЛА на севере Сумщины, курс северный;
- БпЛА на юге Сумщины курс на юг;
- БпЛА на севере Полтавщины, курс южный;
- БпЛА на Полтавщине движется в направлении Миргорода с востока.
В 1:27 Воздушные силы сообщили:
- БпЛА на Полтавщине направляются западным курсом (Черкасская область);
- БпЛА на юге Черниговщины движутся в направлении Киевской области.
В 2:30 стало известно о:
- БпЛА на Полтавщине, курс в направлении Харьковщины;
- БпЛА в акватории Черного моря в направлении Николаевщины, курс северо-западный.
В 3:29 ПС отметили о движении вражеских дронов:
- БпЛА на севере Николаевщины, курс северный и восточный;
- БпЛА в районе Черноморского биосферного заповедника, курс северо-западный (Одесса).
В 4:56 Воздушные силы обновили информацию о движении дронов:
- БпЛА на востоке Кировоградской области, курс северо-восточный;
- БпЛА в Николаевской области, курс южный;
- БпЛА на западе Днепропетровщины, курс северо-восточный (Днепр).
В 6:24 стало известно о вражеском ударном БпЛА северо-восточнее Одессы, курс западный.
В 6:29 ВС информировали о БпЛА на севере Днепропетровщины, курс северо-восточный.
В 7:10 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения ударных вражеских БпЛА по областям.