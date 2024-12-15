Россияне с вечера атаковали Украину ударными БпЛА с вечера

Вечером 14 декабря российские войска атакуют территорию Украины ударными БпЛА с северного и восточного направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 19:38 Воздушные силы сообщили о вражеских ударных БпЛА на востоке Сумщины в направлении Полтавщины. Впоследствии угрозу применения ударных БпЛА объявили на Черниговщине.

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В 19:52 сообщалось о вражеских ударных БпЛА на востоке Харьковщины в направлении Полтавщины.

По состоянию на 20:11:

Вражеские ударные БпЛА в центральной части Черниговщины юго-западным курсом в направлении Киевщины;

БпЛА на Харьковщине курс западный (Полтавщина);

БпЛА на юге Сумщины в направлении Черниговщины, Харьковщины и Сумщины;

БпЛА на севере Сумщины, курс западный.

По состоянию на 21:19:

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БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину;

БпЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину;

БпЛА на востоке Сумщины курс западный и юго-западный;

БпЛА на юге Сумщины курсом на Полтавщину;

БпЛА на северо-востоке Полтавщины курсом на Харьковщину;

БпЛА в центральной части Харьковщины курсом на Харьков и на запад;

БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей курсом на Днепропетровщину;

БпЛА на севере Черниговщины курс северный.

По состоянию на 22:25:

БпЛА на Житомирщине курсом на Ровенщину;

БпЛА на Полтавщине курсом через север Черкасской области в направлении Киевщины;

БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс юго-западный;

БпЛА на Харьковщине движутся северо-западным курсом;

БпЛА на востоке и юго-востоке Сумщины держат курс на запад;

БпЛА на севере Черниговщины курсом на запад.

По состоянию на 23:35:

БпЛА на Сумщине направляются на Черниговщину;

Несколько групп БпЛА северо-восточнее Миргорода, курс южный;

БпЛА в центральной части Харьковщины, курс северный;

БпЛА на востоке Черниговщины, курс западный;

БпЛА на севере Черкасской области, курс западный;

БпЛА на севере Житомирщины, курс юго-западный.

Обновлено: В 00:32 15 декабря Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

БпЛА на Житомирщине движется в направлении Староконстантинова;

БпЛА на севере Черниговщины, курс западный;

БпЛА на севере Сумщины, курс северный;

БпЛА на юге Сумщины курс на юг;

БпЛА на севере Полтавщины, курс южный;

БпЛА на Полтавщине движется в направлении Миргорода с востока.

В 1:27 Воздушные силы сообщили:

БпЛА на Полтавщине направляются западным курсом (Черкасская область);

БпЛА на юге Черниговщины движутся в направлении Киевской области.

В 2:30 стало известно о:

БпЛА на Полтавщине, курс в направлении Харьковщины;

БпЛА в акватории Черного моря в направлении Николаевщины, курс северо-западный.

В 3:29 ПС отметили о движении вражеских дронов:

БпЛА на севере Николаевщины, курс северный и восточный;

БпЛА в районе Черноморского биосферного заповедника, курс северо-западный (Одесса).

В 4:56 Воздушные силы обновили информацию о движении дронов:

БпЛА на востоке Кировоградской области, курс северо-восточный;

БпЛА в Николаевской области, курс южный;

БпЛА на западе Днепропетровщины, курс северо-восточный (Днепр).

В 6:24 стало известно о вражеском ударном БпЛА северо-восточнее Одессы, курс западный.

В 6:29 ВС информировали о БпЛА на севере Днепропетровщины, курс северо-восточный.

В 7:10 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения ударных вражеских БпЛА по областям.