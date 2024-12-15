Росіяни з вечора атакували Україну ударними БпЛА
Увечері 14 грудня російські війська атакують територію України ударними БпЛА з північного та східного напрямків.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 19:38 Повітряні сили повідомили про ворожі ударні БпЛА на сході Сумщини у напрямку Полтавщини. Згодом загрозу застосування ударних БпЛА оголосили на Чернігівщині.
О 19:52 повідомлялося про ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини у напрямку Полтавщини.
Станом на 20:11:
- Ворожі ударні БпЛА у центральній частині Чернігівщини південно-західним курсом у напрямку Київщини;
- БпЛА на Харківщині курс західний (Полтавщина);
- БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Чернігівщини, Харківщини та Сумщини;
- БпЛА на півночі Сумщини, курс західний.
Станом на 21:19:
- БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину;
- БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;
- БпЛА на сході Сумщини курс західний та південно-західний;
- БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;
- БпЛА на північному сході Полтавщини курсом на Харківщину;
- БпЛА у центральній частині Харківщини курсом на Харків та на захід;
- БпЛА на межі Харківської та Донецької областей курсом на Дніпропетровщину;
- БпЛА на півночі Чернігівщини курс північний.
Станом на 22:25:
- БпЛА на Житомирщині курсом на Рівненщину ;
- БпЛА на Полтавщині курсом через північ Черкащини у напрямку Київщини;
- БпЛА на північному сході Полтавщини, курс південно-західний;
- БпЛА на Харківщині рухають північно-західним курсом;
- БпЛА на сході та південному сході Сумщини тримають курс на захід;
- БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід.
Станом на 23:35:
- БпЛА на Сумщині прямують на Чернігівщину;
- Декілька груп БпЛА північно-східніше від Миргорода, курс південний;
- БпЛА в центральній частині Харківщини, курс північний;
- БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний;
- БпЛА на півночі Черкащини, курс західний;
- БпЛА на півночі Житомирщини, курс південно-західний.
Оновлено: О 00:32 15 грудня Повітряні сили оновили інформацію про рух БпЛА
- БпЛА на Житомирщині рухається у напрямку Старокостянтинова;
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний;
- БпЛА на півночі Сумщини, курс північний;
- БпЛА на півдні Сумщини курс на південь;
- БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний;
- БпЛА на Полтавщині рухається у напрямку Миргорода зі сходу.
О 1:27 Повітряні сили повідомили:
- БпЛА на Полтавщині прямують західним курсом (Черкащина);
- БпЛА на півдні Чернігівщини рухаються у напрямку Київщини.
О 2:30 стало відомо про:
- БпЛА на Полтавщині, курс у напрямку Харківщини;
- БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.
О 3:29 ПС зазначили щодо руху ворожих дронів:
- БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північний та східний;
- БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника, курс північно-західний (Одеса).
О 4:56 Повітряні сили оновили інформацію про рух дронів:
- БпЛА на сході Кіровоградської області, курс північно-східний;
- БпЛА у Миколаївській області, курс південний;
- БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс північно-східний (Дніпро).
О 6:24 стало відомо про ворожий ударний БпЛА північно східніше від Одеси, курс західний.
О 6:29 ПС інформували про