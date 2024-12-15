Росіяни з вечора атакували Україну ударними БпЛА

Увечері 14 грудня російські війська атакують територію України ударними БпЛА з північного та східного напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 19:38 Повітряні сили повідомили про ворожі ударні БпЛА на сході Сумщини у напрямку Полтавщини. Згодом загрозу застосування ударних БпЛА оголосили на Чернігівщині.

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О 19:52 повідомлялося про ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини у напрямку Полтавщини.

Станом на 20:11:

Ворожі ударні БпЛА у центральній частині Чернігівщини південно-західним курсом у напрямку Київщини;

БпЛА на Харківщині курс західний (Полтавщина);

БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Чернігівщини, Харківщини та Сумщини;

БпЛА на півночі Сумщини, курс західний.

Станом на 21:19:

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БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину;

БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;

БпЛА на сході Сумщини курс західний та південно-західний;

БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;

БпЛА на північному сході Полтавщини курсом на Харківщину;

БпЛА у центральній частині Харківщини курсом на Харків та на захід;

БпЛА на межі Харківської та Донецької областей курсом на Дніпропетровщину;

БпЛА на півночі Чернігівщини курс північний.

Станом на 22:25:

БпЛА на Житомирщині курсом на Рівненщину ;

БпЛА на Полтавщині курсом через північ Черкащини у напрямку Київщини;

БпЛА на північному сході Полтавщини, курс південно-західний;

БпЛА на Харківщині рухають північно-західним курсом;

БпЛА на сході та південному сході Сумщини тримають курс на захід;

БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід.

Станом на 23:35:

БпЛА на Сумщині прямують на Чернігівщину;

Декілька груп БпЛА північно-східніше від Миргорода, курс південний;

БпЛА в центральній частині Харківщини, курс північний;

БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний;

БпЛА на півночі Черкащини, курс західний;

БпЛА на півночі Житомирщини, курс південно-західний.

Оновлено: О 00:32 15 грудня Повітряні сили оновили інформацію про рух БпЛА

БпЛА на Житомирщині рухається у напрямку Старокостянтинова;

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний;

БпЛА на півночі Сумщини, курс північний;

БпЛА на півдні Сумщини курс на південь;

БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний;

БпЛА на Полтавщині рухається у напрямку Миргорода зі сходу.

О 1:27 Повітряні сили повідомили:

БпЛА на Полтавщині прямують західним курсом (Черкащина);

БпЛА на півдні Чернігівщини рухаються у напрямку Київщини.

О 2:30 стало відомо про:

БпЛА на Полтавщині, курс у напрямку Харківщини;

БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.

О 3:29 ПС зазначили щодо руху ворожих дронів:

БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північний та східний;

БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника, курс північно-західний (Одеса).

О 4:56 Повітряні сили оновили інформацію про рух дронів:

БпЛА на сході Кіровоградської області, курс північно-східний;

БпЛА у Миколаївській області, курс південний;

БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс північно-східний (Дніпро).

О 6:24 стало відомо про ворожий ударний БпЛА північно східніше від Одеси, курс західний.

О 6:29 ПС інформували про БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс північно-східний.

О 7:10 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування ударних ворожих БпЛА по областях.