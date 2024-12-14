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Умєров домовився з США про поглиблення співпраці у сфері кібербезпеки

Катерина ТищенкоСубота, 14 грудня 2024, 22:23
Умєров домовився з США про поглиблення співпраці у сфері кібербезпеки
зустріч української команди з делегацією США, фото Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров домовився з представниками США про поглиблення співпраці між країнами у сфері кібербезпеки, зокрема збільшення інвестицій в українські інновації, посилення цифрової інфраструктури та впровадження новітніх технологій.

Джерело: Умєров, якого цитує Міноборони

Деталі: Міністр розповів, що 14 грудня провів зустріч із делегацією США на чолі з послом з особливих доручень Державного департаменту Натаніелєм Фіком. До обговорення також долучилися директор Департаменту військових інновацій США Даг Бек та посол США в Україні Бріджит Брінк.

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Ключовим акцентом зустрічі була кібербезпека, де Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам.

Українська команда американській делегації цифрові рішення Міністерства оборони, зокрема застосунки "Армія+" та "Резерв+", екосистему для військових потреб DELTA, а також створення Центру реагування на кіберінциденти, який має стати важливим елементом протидії ворогу на цифровому полі бою.

Пряма мова Умєрова: "Домовилися з Натаніелєм Фіком та Дагом Беком про подальше поглиблення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки.

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Пріоритети – збільшення інвестицій у наші інновації, посилення цифрової інфраструктури, невразливої до атак агресора, та впровадження новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту".

Умєров РустемСШАкібербезпека
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