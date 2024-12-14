Умеров договорился с США об углублении сотрудничества в сфере кибербезопасности

Министр обороны Рустем Умеров договорился с представителями США об углублении сотрудничества между странами в сфере кибербезопасности, в частности увеличении инвестиций в украинские инновации, усилении цифровой инфраструктуры и внедрении новейших технологий.

Источник: Умеров, которого цитирует Минобороны

Детали: Министр рассказал, что 14 декабря провел встречу с делегацией США во главе с послом по особым поручениям Государственного департамента Натаниэлем Фиком. К обсуждению также присоединились директор Департамента военных инноваций США Даг Бек и посол США в Украине Бриджит Бринк.

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Ключевым акцентом встречи была кибербезопасность, где Украина стремится максимально перенять опыт США в противодействии цифровым угрозам.

Украинская команда американской делегации цифровые решения Министерства обороны, в частности приложения "Армия+" и "Резерв+", экосистему для военных нужд DELTA, а также создание Центра реагирования на киберинциденты, который должен стать важным элементом противодействия врагу на цифровом поле боя.

Прямая речь Умерова: "Договорились с Натаниелем Фиком и Дагом Беком о дальнейшем углублении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности.

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Приоритеты – увеличение инвестиций в наши инновации, усиление цифровой инфраструктуры, неуязвимой к атакам агрессора, и внедрение новейших технологий, в частности искусственного интеллекта".