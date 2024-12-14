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У неділю прогнозують невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця

Катерина ТищенкоСубота, 14 грудня 2024, 23:35
У неділю прогнозують невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця
ілюстративне фото Pixabay

У неділю 15 грудня в Україні очікується невеликий сніг, подекуди ожеледь, температура вночі до 8 морозу, вдень переважно вище нуля.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 15 грудня, Укргідрометцентр
прогноз погоди на 15 грудня, Укргідрометцентр

Деталі: Очікується невеликий сніг, вдень у південній частині та східних областях помірний мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах країни місцями ожеледиця.

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Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині від 1° тепла до 4° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях 1-6° тепла, в Криму до 10°.

На Київщині хмарно з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

погода
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