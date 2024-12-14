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В воскресенье прогнозируют небольшой снег, на дорогах местами гололедица

Катерина ТищенкоСуббота, 14 декабря 2024, 23:35
В воскресенье прогнозируют небольшой снег, на дорогах местами гололедица
иллюстративное фото Pixabay

В воскресенье 15 декабря в Украине ожидается небольшой снег, местами гололед, температура ночью до 8 мороза, днем преимущественно выше нуля.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 15 декабря, Укргидрометцентр
прогноз погоды на 15 декабря, Укргидрометцентр

Детали: Ожидается небольшой снег, днем в южной части и восточных областях умеренный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах страны местами гололедица.

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Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, на крайнем западе страны, Одесской и Николаевской областях от 1° тепла до 4° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях 1-6° тепла, в Крыму до 10°.

На Киевщине облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

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