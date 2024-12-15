Через стрілянину на півночі Франції загинуло п’ятеро людей – ЗМІ
Неділя, 15 грудня 2024, 01:46
П'ятеро людей загинули в результаті стрілянини на півночі Франції неподалік табору мігрантів поблизу міста Дюнкерк і в сусідньому населеному пункті Вормут.
Джерело: Reuters із посиланням на французькі ЗМІ, Le Monde
Деталі: Згідно з даними французьких правоохоронців, двоє мігрантів і двоє агентів служби безпеки загинули в таборі Лун-Плаж поблизу Дюнкерка.
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Французькі ЗМІ повідомляють, що 22-річний чоловік здався місцевій владі після стрілянини, заявивши, що він був нападником і що він також вбив п'яту людину в сусідньому місті раніше того ж дня.
У повідомленнях додають, що в машині чоловіка було знайдено "три одиниці зброї".
Обставини стрілянини і деталі інциденту з’ясовують правоохоронці.