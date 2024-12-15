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Через стрілянину на півночі Франції загинуло п’ятеро людей – ЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 15 грудня 2024, 01:46
Через стрілянину на півночі Франції загинуло п’ятеро людей – ЗМІ
ілюстративне фото AFP

П'ятеро людей загинули в результаті стрілянини на півночі Франції неподалік табору мігрантів поблизу міста Дюнкерк і в сусідньому населеному пункті Вормут.

Джерело: Reuters із посиланням на французькі ЗМІ, Le Monde

Деталі: Згідно з даними французьких правоохоронців, двоє мігрантів і двоє агентів служби безпеки загинули в таборі Лун-Плаж поблизу Дюнкерка.

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Французькі ЗМІ повідомляють, що 22-річний чоловік здався місцевій владі після стрілянини, заявивши, що він був нападником і що він також вбив п'яту людину в сусідньому місті раніше того ж дня.

У повідомленнях додають, що в машині чоловіка було знайдено "три одиниці зброї".

Обставини стрілянини і деталі інциденту з’ясовують правоохоронці.

Франція
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