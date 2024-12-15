Из-за стрельбы на севере Франции погибли пять человек – СМИ

Пять человек погибли в результате стрельбы на севере Франции неподалеку лагеря мигрантов вблизи города Дюнкерк и в соседнем населенном пункте Вормут.

Источник: Reuters со ссылкой на французские СМИ, Le Monde

Детали: Согласно данным французских правоохранителей, двое мигрантов и двое агентов службы безопасности погибли в лагере Лун-Плаж вблизи Дюнкерка.

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Французские СМИ сообщают, что 22-летний мужчина сдался местным властям после стрельбы, заявив, что он был нападающим и что он также убил пятого человека в соседнем городе ранее в тот же день.

В сообщениях добавляют, что в машине мужчины было найдено "три единицы оружия".

Обстоятельства стрельбы и детали инцидента выясняют правоохранители.