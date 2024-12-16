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Ізраїль оголосив про закриття посольства в Ірландії через "крайню антиізраїльську політику"

Ірина БалачукПонеділок, 16 грудня 2024, 07:18
Ізраїль оголосив про закриття посольства в Ірландії через крайню антиізраїльську політику
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Ізраїль заявив, що закриває своє посольство в Дубліні через "крайню антиізраїльську політику" ірландського уряду, включаючи визнання палестинської держави і підтримку міжнародних правових дій проти війни в Газі.

Джерело: Reuters

Деталі: У травні після рішення Ірландії щодо палестинської держави Ізраїль відкликав свого посла. Нове напруження виникло минулого тижня, коли Дублін підтримав справу Південної Африки в Міжнародному суді ООН, яка звинувачує Ізраїль у геноциді.

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Дослівно з заяви Міністерства закордонних справ: "Рішення про закриття посольства Ізраїлю в Дубліні було прийнято у світлі крайньої антиізраїльської політики ірландського уряду.

Дії та антисемітська риторика, яку Ірландія використовує проти Ізраїлю, ґрунтуються на делегітимізації та демонізації єврейської держави, а також на подвійних стандартах. Ірландія перетнула кожну червону лінію у своїх відносинах з Ізраїлем".

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що це рішення викликає глибокий жаль, і що його країна завжди буде відстоювати права людини і міжнародне право.

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"Я категорично відкидаю твердження, що Ірландія налаштована проти Ізраїлю. Ірландія виступає за мир, за права людини і за міжнародне право. Ірландія прагне до вирішення проблеми двох держав і до того, щоб Ізраїль і Палестина жили в мирі та безпеці", – повідомив Гарріс у мережі X.

Міністр закордонних справ Ірландії Майкл Мартін заявив, що обидві країни підтримують дипломатичні відносини, і що наразі немає планів закривати посольство Ірландії в Ізраїлі.

У березні Мартін заявив, що, хоча рішення про те, чи має місце геноцид, має приймати Міжнародний суд ООН, він хотів би чітко заявити, що напад палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і наступна атака на Газу "є кричущим порушення міжнародного гуманітарного права в масовому масштабі".

У заяві Міністерства закордонних справ Ізраїлю також сказано про відкриття посольства Ізраїлю в Молдові.

ІзраїльІрландіядипломатичні відносини
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