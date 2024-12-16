Израиль объявил о закрытии посольства в Ирландии из-за "крайней антиизраильской политики"

Израиль заявил, что закрывает свое посольство в Дублине из-за "крайней антиизраильской политики" ирландского правительства, включая признание палестинского государства и поддержку международных правовых действий против войны в Газе.

Источник: Reuters

Детали: В мае после решения Ирландии относительно палестинского государства Израиль отозвал своего посла. Новое напряжение возникло на прошлой неделе, когда Дублин поддержал дело Южной Африки в Международном суде ООН, которая обвиняет Израиль в геноциде.

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Дословно из заявления Министерства иностранных дел: "Решение о закрытии посольства Израиля в Дублине было принято в свете крайней антиизраильской политики ирландского правительства.

Действия и антисемитская риторика, которую Ирландия использует против Израиля, основываются на делегитимизации и демонизации еврейского государства, а также на двойных стандартах. Ирландия пересекла каждую красную линию в своих отношениях с Израилем".

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что это решение вызывает глубокое сожаление, и что его страна всегда будет отстаивать права человека и международное право.

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"Я категорически отвергаю утверждение, что Ирландия настроена против Израиля. Ирландия выступает за мир, за права человека и за международное право. Ирландия стремится к решению проблемы двух государств и к тому, чтобы Израиль и Палестина жили в мире и безопасности", – сообщил Харрис в сети X.

Министр иностранных дел Ирландии Майкл Мартин заявил, что обе страны поддерживают дипломатические отношения, и что пока нет планов закрывать посольство Ирландии в Израиле.

В марте Мартин заявил, что, хотя решение о том, имеет ли место геноцид, должен принимать Международный суд ООН, он хотел бы четко заявить, что нападение палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября и последующая атака на Газу "являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права в массовом масштабе".

В заявлении Министерства иностранных дел Израиля также сказано об открытии посольства Израиля в Молдове.