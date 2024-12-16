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Правоохоронці розслідують причетність комбрига 211-ї бригади понтонерів до зведення будинку на Хмельниччині

Ангеліна Страшкулич, Станіслав ПогоріловПонеділок, 16 грудня 2024, 09:45
Правоохоронці розслідують причетність комбрига 211-ї бригади понтонерів до зведення будинку на Хмельниччині
Юлюстративне фото: Getty Images

Правоохоронні органи розслідують залучення військових 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ до будівництва будинку в Хмельницькій області в той час, як вони були відряджені для виконання завдань у зоні бойових дій. Встановлюється причетність комбрига полковника Олега Побережнюка.

Джерело: стаття "Української правди" "Інженерна сімʼя. Знущання над військовими, вимагання грошей, кумівство та інші секрети 211-ої понтонно-мостової бригади"

Деталі: В Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону УП повідомили, що досудове розслідування триває за фактом будівництва військовими 211-ї понтонно-мостової бригади будинку в Хмельницькій області в той час, як вони були відряджені для виконання бойових завдань.

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Пряма мова речниці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлії Шевченко: "Підозри не оголошені. Відбувається збір доказів, очікуються результати економічної експертизи для встановлення збитків і перевіряється причетність до злочину інших осіб". 

Більше деталей: За словами Шевченко, статус командира бригади полковника Побережнюка у справі наразі встановлюється.

 

Командир 211-ої понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковник Олег Побережнюк

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УП звернулася за коментарем з цього приводу до комбрига Побережнюка. Офіцерка відділення комунікацій бригади Ольга Адамович надіслала таку відповідь: "По даному факту триває слідство, тому ніяких коментарів надавати не можемо. Можете звернутися до відповідних органів для уточнення інформації".

Джерело УП у правоохоронних органах на умовах анонімності повідомило, що підозри у справі будуть оголошені впродовж найближчих тижнів

Передісторія:

  • В квітні 2022 року на базі 48-ї інженерної бригади сформували 210-й понтонно-мостовий полк. У серпні 2023 року він став 211-ою бригадою. 
  • 1 листопада 2024 року президент нагородив командира 211-ї понтонно-мостової бригади Олена Побережнюка орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
  • Під час урочистих заходів у День ЗСУ Володимир Зеленський особисто вручив Побережнюку бойовий прапор.

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