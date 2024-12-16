Правоохранители расследуют причастность комбрига 211-й бригады понтонеров к возведению дома на Хмельнитчине

Правоохранительные органы расследуют привлечение военных 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ к строительству дома в Хмельницкой области в то время, как они были командированы для выполнения задач в зоне боевых действий. Устанавливается причастность комбрига полковника Олега Побережнюка.

Источник: статья "Украинской правды" "Инженерная семья. Издевательства над военными, вымогательство денег, кумовство и другие секреты 211-й понтонно-мостовой бригады"

Детали: В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона УП сообщили, что досудебное расследование продолжается по факту строительства военными 211-й понтонно-мостовой бригады дома в Хмельницкой области в то время, как они были командированы для выполнения боевых задач.

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Прямая речь пресс-секретаря Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлии Шевченко: "Подозрения не объявлены. Происходит сбор доказательств, ожидаются результаты экономической экспертизы для установления убытков и проверяется причастность к преступлению других лиц".

Больше деталей: По словам Шевченко, статус командира бригады полковника Побережнюка в деле пока устанавливается.

Командир 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковник Олег Побережнюк

УП обратилась за комментарием по этому поводу к комбригу Побережнюку. Офицер отделения коммуникаций бригады Ольга Адамович прислала такой ответ: "По данному факту идет следствие, поэтому никаких комментариев предоставлять не можем. Можете обратиться в соответствующие органы для уточнения информации".

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Источник УП в правоохранительных органах на условиях анонимности сообщил, что подозрения по делу будут объявлены в течение ближайших недель.

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