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Кіпер каже, що російському десанту на Одещині завадив митрополит, який їздив з іконою вздовж моря

Станіслав ПогоріловПонеділок, 16 грудня 2024, 11:04
Кіпер каже, що російському десанту на Одещині завадив митрополит, який їздив з іконою вздовж моря
Олег Кіпер, фото: Facebook

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що на початку повномасштабного вторгнення митрополит Одеський та Ізмаїльський Московського патріархату Агафангел їздив з іконою вздовж узбережжя Чорного моря, після чого здійнявся шторм і це начебто завадило росіянам висадити десант.

Джерело: Кіпер в інтерв′ю програмі "Мосейчук +"

Пряма мова Кіпера: "У перші дні війни Агафангел при своїх 84 роках, зараз йому вже 86, він взяв ікону, яку ми з вами сьогодні бачили, і він майже цілий день чи цілу добу, я не буду зараз на цьому (акцентувати), щоб не помилитися, він взяв ікону і їздив вздовж узбережжя для того, щоби російські кораблі не змогли висадити тут десант".

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Деталі: За його словами, "і ми точно знаємо, що 10 днів була буря сильна на Чорному морі, і десант (росіян) не зміг підійти до берегів саме Одещини". "Навіть погода пояснювала, що Україну чіпати не можна, - зазначив Кіпер.

Очільник Одеської ОВА також припустив, що удар по Спасо-Преображенському собору міг бути відповіддю за підтримку Агафангела України. "Коли почалася війна, настоятель (Агафангел) виступив за Україну. І це припущення, але він тоді заборонив в молитві згадувати непотрібних нам людей – і Кирила, і Путіна. І один із варіантів, що це саме йому передали такі вітання (удар по собору – ред.)" – сказав Кіпер.

Одеська областьрелігіявійна
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