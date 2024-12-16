Кипер говорит, что российскому десанту на Одесчине помешал митрополит, который ездил с иконой вдоль моря

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в начале полномасштабного вторжения митрополит Одесский и Измаильский Московского патриархата Агафангел ездил с иконой вдоль побережья Черного моря, после чего поднялся шторм и это якобы помешало россиянам высадить десант.

Источник: Кипер в интервью программе "Мосейчук +"

Прямая речь Кипера: "В первые дни войны Агафангел при своих 84 годах, сейчас ему уже 86, он взял икону, которую мы с вами сегодня видели, и он почти целый день или целые сутки, я не буду сейчас на этом (акцентировать), чтобы не ошибиться, он взял икону и ездил вдоль побережья для того, чтобы российские корабли не смогли высадить здесь десант".

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Детали: По его словам, "и мы точно знаем, что 10 дней была буря сильная на Черном море, и десант (россиян) не смог подойти к берегам именно Одесской области". "Даже погода объясняла, что Украину трогать нельзя, - отметил Кипер.

Глава Одесской ОВА также предположил, что удар по Спасо-Преображенскому собору мог быть ответом за поддержку Агафангела Украины. "Когда началась война, настоятель (Агафангел) выступил за Украину. И это предположение, но он тогда запретил в молитве упоминать ненужных нам людей - и Кирилла, и Путина. И один из вариантов, что это именно ему передали такие приветствия (удар по собору - ред.)" - сказал Кипер.