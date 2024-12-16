Україну накриють мокрий сніг, дощ і сильний вітер  

У найближчі дні в Україні очікуються мокрий сніг та дощ, пориви вітру подекуди сягатимуть 15-20 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "17 грудня хмарно. Помірні дощі, в Карпатах, на сході та північному сході країни з мокрим снігом, у південних областях місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині 7-12°".

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Деталі: У Києві у вівторок вночі та вдень помірний дощ, вночі 1-3° тепла, вдень до +7°, вітер західний, 7-12 м/с.

Погода 17 грудня Скриншот з meteo.gov.ua

18 грудня без істотних опадів, лише на сході та північному сході країни невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі від 4° тепла до 3° морозу, вдень 0-8° тепла, на Прикарпатті та крайньому півдні країни до плюс 11°.

У Києві у середу без істотних опадів, вночі +1°…-1°, вдень до +4°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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