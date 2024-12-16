Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україну накриють мокрий сніг, дощ і сильний вітер  

Ірина БалачукПонеділок, 16 грудня 2024, 14:06
Україну накриють мокрий сніг, дощ і сильний вітер  
Фото pixabay.com

У найближчі дні в Україні очікуються мокрий сніг та дощ, пориви вітру подекуди сягатимуть 15-20 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "17 грудня хмарно. Помірні дощі, в Карпатах, на сході та північному сході країни з мокрим снігом, у південних областях місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині 7-12°".

Реклама:

Деталі: У Києві у вівторок вночі та вдень помірний дощ, вночі 1-3° тепла, вдень до +7°, вітер західний, 7-12 м/с. 

 
Погода 17 грудня 
Скриншот з meteo.gov.ua

18 грудня без істотних опадів, лише на сході та північному сході країни невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі від 4° тепла до 3° морозу, вдень 0-8° тепла, на Прикарпатті та крайньому півдні країни до плюс 11°. 

У Києві у середу без істотних опадів, вночі +1°…-1°, вдень до +4°, вітер північно-західний, 7-12 м/с. 

РЕКЛАМА:
 
Погода 18 грудня
Скриншот з meteo.gov.ua

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я

Зеленський анонсував важливі кадрові рішення

Кабмін погодив звільнення очільників Київщини й Полтавщини

Зеленський про Фіцо: Схоже, Путін доручив відкрити другий енергетичний фронт

фото"Я зрадив рідну партію": ССО оприлюднили щоденник вбитого північнокорейського військового

Базу з ремонту "Шахедів" знищили Сили оборони в Орловській області

Усі новини...
погода
У понеділок в Україні дощі та сильний вітер
У неділю прогнозують невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця
В Україну йдуть морози: вночі до -14°
Останні новини
20:41
Путін посилив покарання за заколот у РФ і вирішив боротися з "екстремізмом" з України
20:18
Бізнесмени розповіли, про що говорили на зустрічі із Зеленським
20:00
відео Безуспішне полювання: полярники "Вернадського" показали, як тюлень рятується від хижаків
19:55
Українські дрони склали 96% від усіх БпЛА для Сил оборони – Умєров
19:53
футболСудаков визнаний найкращим гравцем чемпіонату за підсумками 2024 року
19:23
Податківців зобов'яжуть носити камери
19:02
Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану факти про катастрофу літака
18:47
Прем'єр Молдови погрожує "Газпрому" арбітражем через припинення поставок газу
18:41
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
18:33
Проросійські хакери атакували сайт МЗС Італії і низки аеропортів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: