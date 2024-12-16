Украину накроют мокрый снег, дождь и сильный ветер 

В ближайшие дни в Украине ожидаются мокрый снег и дождь, порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "17 декабря облачно. Умеренные дожди, в Карпатах, на востоке и северо-востоке страны с мокрым снегом, в южных областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла; днем 3-8° тепла, в южной части 7-12°".

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Детали: В Киеве во вторник ночью и днем умеренный дождь, ночью 1-3° тепла, днем до +7°, ветер западный, 7-12 м/с.

Погода 17 декабря Скриншот с meteo.gov.ua

18 декабря без существенных осадков, лишь на востоке и северо-востоке страны небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью от 4° тепла до 3° мороза, днем 0-8° тепла, на Прикарпатье и крайнем юге страны до плюс 11°.

В Киеве в среду без существенных осадков, ночью +1°...-1°, днем до +4°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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