Рівень симпатії українців до поляків упав: вплинули протести фермерів та історичні страхи

Рівень симпатії українців до Польщі та поляків знизився із 83% у 2022 році до 41% у 2024-му.

Джерело: результати опитування, проведеного українською компанією Info Sapiens на замовлення Центру Мерошевського, які наводить Rzeczpospolita, "Європейська правда"

Деталі: Згідно з опитуванням, на запитання про те, як вони ставляться до поляків, 4% опитаних українців відповіли "дуже добре", 37% – "добре", 53% – "нейтрально", 4% – "погано", 1% – "дуже погано", ще 1% не визначилися з відповіддю.

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Тим часом у 2022 році ці показники становили відповідно 46% – "дуже добре", 37% – "добре", 15% – "нейтрально", 2% не визначилися з оцінкою, а "погано" чи "дуже погано" не було взагалі.

"Ми не можемо говорити про масштаби допомоги, яку ми надали нашому сусідові в той час, як протести польських фермерів на кордоні з Україною та емоції, що супроводжують війну, сильно впливають на настрої, а Росія експлуатує історичні страхи", – такими є висновки звіту Центру Мерошевського "Польща і поляки в очах українців 2024".

Опитування проводилося на замовлення Центру Мерошевського українською компанією Info Sapiens з 1 по 11 листопада цього року методом CATI на випадковій вибірці з 1008 українців.

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Нагадаємо: Порівняно з минулим роком президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц найбільше "просіли" у рейтингу іноземних лідерів, яким довіряють українці, а єдиним з лідерів, для кого цей показник зріс, став президент Франції Емманюель Макрон.

Також з'ясувалося, що понад 70% українців підтримують ідею поступового вступу України у НАТО за моделлю Західної Німеччини.

Про інші висновки дослідження читайте у статті Розчарування у союзниках та надія на Трампа: як за рік змінилися настрої українців.