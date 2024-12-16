Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рівень симпатії українців до поляків упав: вплинули протести фермерів та історичні страхи

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоПонеділок, 16 грудня 2024, 14:58
Рівень симпатії українців до поляків упав: вплинули протести фермерів та історичні страхи
ілюстративне фото Getty Images

Рівень симпатії українців до Польщі та поляків знизився із 83% у 2022 році до 41% у 2024-му.

Джерело: результати опитування, проведеного українською компанією Info Sapiens на замовлення Центру Мерошевського, які наводить Rzeczpospolita, "Європейська правда"

Деталі: Згідно з опитуванням, на запитання про те, як вони ставляться до поляків, 4% опитаних українців відповіли "дуже добре", 37% – "добре", 53% – "нейтрально", 4% – "погано", 1% – "дуже погано", ще 1% не визначилися з відповіддю.

Реклама:

Тим часом у 2022 році ці показники становили відповідно 46% – "дуже добре", 37% – "добре", 15% – "нейтрально", 2% не визначилися з оцінкою, а "погано" чи "дуже погано" не було взагалі.

"Ми не можемо говорити про масштаби допомоги, яку ми надали нашому сусідові в той час, як протести польських фермерів на кордоні з Україною та емоції, що супроводжують війну, сильно впливають на настрої, а Росія експлуатує історичні страхи", – такими є висновки звіту Центру Мерошевського "Польща і поляки в очах українців 2024".

Опитування проводилося на замовлення Центру Мерошевського українською компанією Info Sapiens з 1 по 11 листопада цього року методом CATI на випадковій вибірці з 1008 українців.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: Порівняно з минулим роком президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц найбільше "просіли" у рейтингу іноземних лідерів, яким довіряють українці, а єдиним з лідерів, для кого цей показник зріс, став президент Франції Емманюель Макрон.

Також з'ясувалося, що понад 70% українців підтримують ідею поступового вступу України у НАТО за моделлю Західної Німеччини.

Про інші висновки дослідження читайте у статті Розчарування у союзниках та надія на Трампа: як за рік змінилися настрої українців.

Польщасоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія нарощує виробництво "Шахедів" для зимової кампанії проти України – ISW

США в понеділок оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму $1,25 млрд – AP

Фіцо накинувся на Зеленського і погрожує відповіддю на зупинку транзиту газу

NYT: В Україні можуть закінчуватися запаси ракет ATACMS від США

Азербайджан уперше заявив, що катастрофа літака AZAL сталася через ураження зброєю

Держборг України досяг майже 160 мільярдів доларів

Усі новини...
Польща
Польща піднімала авіацію через масований російський удар по Україні
Макрон похвалив роль Польщі у підтримці України після зустрічі з Туском
Туск роз'яснив позицію Польщі щодо можливості миротворчої місії в Україні
Останні новини
08:10
За добу Збройні сили України знешкодили 1 690 окупантів – Генштаб
07:56
біатлонРіздвяна гонка 2024: чергова спроба Джими та Підручного підкорити Гельзенкірхен
07:47
Трамп заявив, що лише він може домовитися з TikTok, і закликав суд відкласти його заборону
06:42
Росіяни збили пасажирський літак, а потім випустили святкове відео, де ППО збиває Санту
05:46
Росія нарощує виробництво "Шахедів" для зимової кампанії проти України – ISW
04:49
автоспортБондарев: Багато людей вважають, що академія Williams – це якийсь навчальний заклад, але це не так
04:44
Росіяни на окупованих територіях створюють у школах класи для збирання дронів – ЦНС
03:50
У РФ заявили про поранених і руйнування внаслідок атаки українських дронів по Бєлгородщині
02:59
На території України перебувають близько 600 тисяч російських солдатів – ГУР
01:58
БоксАтлас: Я раджу Усику завершити кар'єру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: