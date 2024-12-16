Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Уровень симпатии украинцев к полякам упал: повлияли протесты фермеров и исторические страхи

Иванна Костина, Валентина РоманенкоПонедельник, 16 декабря 2024, 14:58
Уровень симпатии украинцев к полякам упал: повлияли протесты фермеров и исторические страхи
иллюстративное фото Getty Images

Уровень симпатии украинцев к Польше и полякам снизился с 83% в 2022 году до 41% в 2024-м.

Источник: результаты опроса, проведенного украинской компанией Info Sapiens по заказу Центра Мерошевского, которые приводит Rzeczpospolita, "Европейская правда"

Детали: Согласно опросу, на вопрос о том, как они относятся к полякам, 4% опрошенных украинцев ответили "очень хорошо", 37% - "хорошо", 53% - "нейтрально", 4% - "плохо", 1% - "очень плохо", еще 1% не определились с ответом.

Реклама:

Между тем в 2022 году эти показатели составляли соответственно 46% - "очень хорошо", 37% - "хорошо", 15% - "нейтрально", 2% не определились с оценкой, а "плохо" или "очень плохо" не было вообще.

"Мы не можем говорить о масштабах помощи, которую мы оказали нашему соседу, в то время как протесты польских фермеров на границе с Украиной и эмоции, сопровождающие войну, сильно влияют на настроения, а Россия эксплуатирует исторические страхи", – таковы выводы отчета Центра Мерошевского „Польша и поляки в глазах украинцев 2024".

Опрос проводился по заказу Центра Мерошевского украинской компанией Info Sapiens с 1 по 11 ноября этого года методом CATI на случайной выборке из 1008 украинцев.

РЕКЛАМА:

Напомним: По сравнению с прошлым годом президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц больше всего "просели " в рейтинге иностранных лидеров, которым доверяют украинцы, а единственным из лидеров, для кого этот показатель вырос, стал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Также выяснилось, что более 70% украинцев поддерживают идею постепенного вступления Украины в НАТО по модели Западной Германии.

О других выводах исследования читайте в статье Разочарование в союзниках и надежда на Трампа: как за год изменились настроения украинцев.

Польшасоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дания усиливает оборону Гренландии после слов Трампа

Возле Торецка россияне впервые начали применять технику - ОТГ

видеоЗеленский вспомнил Покровск и "движуху" Путина в рождественском поздравлении

США передали Украине первый транш из запланированных $20 млрд за счет росактивов

Минобороны просит отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации до 18 марта

Украина получила 1 миллиард долларов от Японии и Великобритании

Все новости...
Польша
Польша поднимала авиацию из-за массированного российского удара по Украине
Макрон похвалил роль Польши в поддержке Украины после встречи с Туском
Туск разъяснил позицию Польши относительно возможности миротворческой миссии в Украине
Последние новости
23:51
БоксГутцайт: Хижняк остается в олимпийском спорте
23:51
МВД разыскивает экс-руководителя столичного метро Брагинского
23:23
Новости экономики: подорожание борщевого набора, смена оператора
23:08
Дания усиливает оборону Гренландии после слов Трампа
22:42
Акции Уолл-стрит растут во время предрождественской торговой сессии
22:37
Со смертью знаком с детства. История Назария Гусакова, тяжело собирающего средства на лечение
22:28
Возле Торецка россияне впервые начали применять технику - ОТГ
22:10
Правительство упростило закупку беспилотников и РЭБ
22:05
Прощение, хейт и адреналиновая зависимость: 11 текстов года, которые помогут лучше понять себя и других
22:00
Когда организм подает тревожные "звоночки": 15 признаков, что нужно больше отдыхать
Все новости...
Реклама:
Реклама: