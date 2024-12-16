Знущання над військовими і здирництво: після розслідування УП Сирський призначив перевірку в/ч

Після оприлюднення розслідування "Української правди" щодо вимагання грошей і знущання над військовими у 211-ій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ головнокомандувач Олександр Сирський призначив перевірку та відсторонив на час її проведення командира військової частини Олега Побережнюка.

Джерело: пресслужба Генштабу в соцмережах, начальник служби звʼязків з громадськістю командування Сил підтримки ЗСУ Максим Кравчук у коментарі УП, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram

Дослівно Генштаб: "16 грудня у медіа оприлюднено матеріал, який висвітлює факти можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України.

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За рішенням головнокомандувача Збройних сил України до військової частини направлено комісію Військової служби правопорядку у ЗСУ для перевірки зазначеної інформації.

На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою.

Про перебіг і результати перевірки буде поінформовано додатково у встановленому законодавством України порядку".

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Пряма мова Кравчука: "Триває слідство, порушено кримінальне провадження, після рішення суду будуть прийняті кадрові рішення".

Деталі: При цьому у Генштабі зазначили, що за окремими вказаними у матеріалі УП фактами у вересні цього року вже була проведена службова перевірка. За її результатами були зібрані матеріали та передані до компетентних органів, де порушено відповідне кримінальне провадження.

Омбудсман також обурився висвітленими фактами і наголосив, що "такого ганебного явища не повинно бути". Лубінець пообіцяв узяти ситуацію на особистий контроль і повідомляти про результати перевірки.

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