Издевательства над военными и вымогательство: после расследования УП Сырский назначил проверку в/ч

После обнародования расследования "Украинской правды" о вымогательстве денег и издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ главнокомандующий Александр Сырский назначил проверку и отстранил на время ее проведения командира воинской части Олега Побережнюка.

Источник: пресс-служба Генштаба в соцсетях, начальник службы связей с общественностью командования Сил поддержки ВСУ Максим Кравчук в комментарии УП, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Дословно Генштаб: "16 декабря в медиа обнародован материал, который освещает факты возможных злоупотреблений должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

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По решению главнокомандующего Вооруженных сил Украины в воинскую часть направлена комиссия Военной службы правопорядка в ВСУ для проверки указанной информации.

На время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности.

О ходе и результатах проверки будет проинформировано дополнительно в установленном законодательством Украины порядке".

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Прямая речь Кравчука: "Ведется следствие, возбуждено уголовное производство, после решения суда будут приняты кадровые решения".

Детали: При этом в Генштабе отметили, что по отдельным указанным в материале УП фактам в сентябре этого года уже была проведена служебная проверка. По ее результатам были собраны материалы и переданы в компетентные органы, где возбуждено соответствующее уголовное производство.

Омбудсмен также возмутился освещенными фактами и подчеркнул, что "такого позорного явления не должно быть". Лубинец пообещал взять ситуацию на личный контроль и сообщать о результатах проверки.

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