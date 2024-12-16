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Знущання над військовими у 211-ій понтонно-мостовій бригаді: Умєров наказав перевірити інформацію

Альона Мазуренко Понеділок, 16 грудня 2024, 16:33
Знущання над військовими у 211-ій понтонно-мостовій бригаді: Умєров наказав перевірити інформацію
колаж УП

Міністр оборони Рустем Умєров після розслідування "Української правди" щодо вимагання грошей і знущання над військовими у 211-ій понтонно-мостовій бригаді ЗСУ заявив, що за його наказом головна інспекція Міноборони займеться перевіркою цих фактів.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова: "Затягування розслідувань, сімейні підряди, побори, знущання з військовослужбовців – це неприйнятно на 3 році війни.

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Тому за моїм наказом негайно починає роботу Головна інспекція Міноборони, яка перевірить факти викладені у статті "Української правди" щодо ситуації в 211-ій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.

Ми також зʼясуємо, чому так довго тривало розслідування цих ганебних речей Військовою службою правопорядку. Суспільство очікує пояснень, чому ситуація не була вирішена раніше".

Деталі: За словами міністра, усі винні мають понести покарання.

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Умєров також додав, що незабаром планують презентувати законопроєкт про Військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців і гарантуватиме прозорість у кожному подібному кейсі.

Нагадаємо:

  • Після оприлюднення розслідування "Української правди" щодо вимагання грошей і знущання над військовими у 211-ій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ головнокомандувач Олександр Сирський призначив перевірку та відсторонив на час її проведення командира військової частини Олега Побережнюка.

Знати більше: Інженерна сім'я. Знущання над військовими, вимагання грошей, кумівство та інші секрети 211-ої понтонно-мостової бригади

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