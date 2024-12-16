Издевательства над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде: Умеров приказал проверить информацию

Министр обороны Рустем Умеров после расследования "Украинской правды" о вымогательстве денег и издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ заявил, что по его приказу главная инспекция Минобороны займется проверкой этих фактов.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь: "Затягивание расследований, семейные подряды, поборы, издевательства над военнослужащими - это неприемлемо на 3 году войны.

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Поэтому по моему приказу немедленно начинает работу Главная инспекция Минобороны, которая проверит факты, изложенные в статье "Украинской правды" о ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

Мы также выясним, почему так долго длилось расследование этих позорных вещей Военной службой правопорядка. Общество ожидает объяснений, почему ситуация не была решена раньше".

Детали: По словам министра, все виновные должны понести наказание.

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Умеров также добавил, что вскоре планируют представить законопроект о Военном омбудсмене, который будет заниматься защитой прав военнослужащих и гарантировать прозрачность в каждом подобном кейсе.

Напомним:

После обнародования расследования "Украинской правды" о вымогательстве денег и издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ главнокомандующий Александр Сырский назначил проверку и отстранил на время ее проведения командира воинской части Олега Побережнюка.

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