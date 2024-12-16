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За 3 тижні українці задекларували більше 1 тисячі одиниць зброї та понад 80 тис. набоїв

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 грудня 2024, 17:12
За 3 тижні українці задекларували більше 1 тисячі одиниць зброї та понад 80 тис. набоїв
ілюстрація Нацполу

За три тижні з моменту старту декларування вогнепальної зброї, яка була знайдена громадянами, українці задекларували вже більше 1 тисячі одиниць, 59 – здали поліції.

Джерело: пресслужба Нацполу

Деталі: Повідомляється, що за три тижні в органах Національної поліції українці задекларували вже більше 1 тис. одиниць вогнепальної зброї (з них понад 350 автоматів та 470 гладкоствольних рушниць), а також понад 80 тисяч боєприпасів.

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Ще 59 одиниць зброї та більше 18 тисячі боєприпасів громадяни здали до поліції без декларування. 

Дослівно: "Як задекларувати знайдену або отриману зброю?

Надайте зброю та пакет необхідних документів (письмова заява; паспорт; ідентифікаційний код; витяг про місце проживання/реєстрації; фотокартка 3,5х4,5) до найближчого підрозділу НПУ, після чого дочекайтеся ухвалення відповідного рішення".

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Передісторія:

  • 25 листопада набув чинності закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.
  • Протягом одного місяця цивільні особи, які мають знайдену зброю або зброю без відповідних дозвільних документів, повинні звернутися до органів Національної поліції і всю зброю задекларувати.
  • Декларуванню підлягають як мисливська, так і стрілецька зброя, тобто бойові пістолети та автомати й боєприпаси до них. 
  • Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними після їх декларування в поліції.

зброяполіція
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