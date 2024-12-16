За 3 тижні українці задекларували більше 1 тисячі одиниць зброї та понад 80 тис. набоїв
За три тижні з моменту старту декларування вогнепальної зброї, яка була знайдена громадянами, українці задекларували вже більше 1 тисячі одиниць, 59 – здали поліції.
Джерело: пресслужба Нацполу
Деталі: Повідомляється, що за три тижні в органах Національної поліції українці задекларували вже більше 1 тис. одиниць вогнепальної зброї (з них понад 350 автоматів та 470 гладкоствольних рушниць), а також понад 80 тисяч боєприпасів.
Ще 59 одиниць зброї та більше 18 тисячі боєприпасів громадяни здали до поліції без декларування.
Дослівно: "Як задекларувати знайдену або отриману зброю?
Надайте зброю та пакет необхідних документів (письмова заява; паспорт; ідентифікаційний код; витяг про місце проживання/реєстрації; фотокартка 3,5х4,5) до найближчого підрозділу НПУ, після чого дочекайтеся ухвалення відповідного рішення".
Передісторія:
- 25 листопада набув чинності закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.
- Протягом одного місяця цивільні особи, які мають знайдену зброю або зброю без відповідних дозвільних документів, повинні звернутися до органів Національної поліції і всю зброю задекларувати.
- Декларуванню підлягають як мисливська, так і стрілецька зброя, тобто бойові пістолети та автомати й боєприпаси до них.
- Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними після їх декларування в поліції.