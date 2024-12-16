За 3 недели украинцы задекларировали более 1 тысячи единиц оружия и более 80 тыс. патронов

За три недели с момента старта декларирования огнестрельного оружия, которое было найдено гражданами, украинцы задекларировали уже более 1 тысячи единиц, 59 - сдали полиции.

Источник: пресс-служба Нацпола

Детали: Сообщается, что за три недели в органах Национальной полиции украинцы задекларировали уже более 1 тыс. единиц огнестрельного оружия (из них более 350 автоматов и 470 гладкоствольных ружей), а также более 80 тысяч боеприпасов.

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Еще 59 единиц оружия и более 18 тысяч боеприпасов граждане сдали в полицию без декларирования.

Дословно: "Как задекларировать найденное или полученное оружие?

Предоставьте оружие и пакет необходимых документов (письменное заявление; паспорт; идентификационный код; выписка о месте жительства/регистрации; фотография 3,5х4,5) в ближайшее подразделение НПУ, после чего дождитесь принятия соответствующего решения".

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