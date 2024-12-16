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За 3 недели украинцы задекларировали более 1 тысячи единиц оружия и более 80 тыс. патронов

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 декабря 2024, 17:12
За 3 недели украинцы задекларировали более 1 тысячи единиц оружия и более 80 тыс. патронов
иллюстрация Нацпола

За три недели с момента старта декларирования огнестрельного оружия, которое было найдено гражданами, украинцы задекларировали уже более 1 тысячи единиц, 59 - сдали полиции.

Источник: пресс-служба Нацпола

Детали: Сообщается, что за три недели в органах Национальной полиции украинцы задекларировали уже более 1 тыс. единиц огнестрельного оружия (из них более 350 автоматов и 470 гладкоствольных ружей), а также более 80 тысяч боеприпасов.

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Еще 59 единиц оружия и более 18 тысяч боеприпасов граждане сдали в полицию без декларирования.

Дословно: "Как задекларировать найденное или полученное оружие?

Предоставьте оружие и пакет необходимых документов (письменное заявление; паспорт; идентификационный код; выписка о месте жительства/регистрации; фотография 3,5х4,5) в ближайшее подразделение НПУ, после чего дождитесь принятия соответствующего решения".

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Предыстория:

  • 25 ноября вступил в силу закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины относительно совершенствования порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.
  • В течение одного месяца гражданские лица, имеющие найденное оружие или оружие без соответствующих разрешительных документов, должны обратиться в органы Национальной полиции и все оружие задекларировать.
  • Декларированию подлежат как охотничье, так и стрелковое оружие, то есть боевые пистолеты и автоматы и боеприпасы к ним. 
  • Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему считаются законными после их декларирования в полиции.

оружиеполиция
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