Суд заарештував водія та пасажира BMW, причетних до смертельної ДТП під Львовом із 7 жертвами
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою водію та пасажиру BMW, яких підозрюють у вчинені ДТП біля Львова 15 грудня, внаслідок якого загинули 7 людей, ще 3 постраждали.
Джерело: Національна поліція
Дослівно: "16 грудня суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі поліції повідомили водію про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дванадцяти років ув'язнення".
Деталі: Також правоохоронці повідомили про підозру 31-річному пасажиру BMW, який утік разом із водієм, не надавши допомогу потерпілим. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Передісторія:
- 15 грудня О 05.30 на автодорозі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" неподалік села Чижиків Львівського району сталася ДТП з трьома транспортними засобами, у якій загинули семеро людей, ще троє постраждали.
- Як встановили правоохоронці, водій BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом DAF, після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.
- Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події, його потім затримали. Попередньо встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння, призначено експертизу