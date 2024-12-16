Суд заарештував водія та пасажира BMW, причетних до смертельної ДТП під Львовом із 7 жертвами

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою водію та пасажиру BMW, яких підозрюють у вчинені ДТП біля Львова 15 грудня, внаслідок якого загинули 7 людей, ще 3 постраждали.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "16 грудня суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі поліції повідомили водію про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дванадцяти років ув'язнення".

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фото: Національна поліція

Деталі: Також правоохоронці повідомили про підозру 31-річному пасажиру BMW, який утік разом із водієм, не надавши допомогу потерпілим. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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