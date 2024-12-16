Суд арестовал водителя и пассажира BMW, причастных к смертельному ДТП под Львовом с 7 жертвами

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю и пассажиру BMW, которых подозревают в совершении ДТП возле Львова 15 декабря, в результате которого погибли 7 человек, еще 3 пострадали.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "16 декабря суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Следователи полиции сообщили водителю о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до двенадцати лет заключения".

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фото: Национальная полиция

Детали: Также правоохранители сообщили о подозрении 31-летнему пассажиру BMW, который скрылся вместе с водителем, не оказав помощь пострадавшим. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Предыстория: