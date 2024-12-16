Суд арестовал водителя и пассажира BMW, причастных к смертельному ДТП под Львовом с 7 жертвами
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю и пассажиру BMW, которых подозревают в совершении ДТП возле Львова 15 декабря, в результате которого погибли 7 человек, еще 3 пострадали.
Источник: Национальная полиция
Дословно: "16 декабря суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Следователи полиции сообщили водителю о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до двенадцати лет заключения".
Детали: Также правоохранители сообщили о подозрении 31-летнему пассажиру BMW, который скрылся вместе с водителем, не оказав помощь пострадавшим. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Предыстория:
- 15 декабря в 05.30 на автодороге "Тернополь — Львов — Рава-Русская" возле села Чижиков Львовского района произошло ДТП с тремя транспортными средствами, в котором погибли семь человек, еще трое пострадали.
- Как установили правоохранители, водитель BMW, 23-летний житель Львовского района, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом DAF, после чего тягач в неуправляемом состоянии столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.
- Водитель легковушки оставил транспортное средство и скрылся с места происшествия, его потом задержали. Предварительно установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, назначена экспертиза