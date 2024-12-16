Сійярто обурився байдужістю ЄС до ідеї "різдвяного перемир'я"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував колег із ЄС за те, що на зустрічі глав дипломатії 16 грудня майже ніхто не підтримав пропозицію Віктора Орбана щодо "різдвяного перемир’я".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex
Деталі: На думку Сійярто, у ЄС ігнорують ситуацію на полі бою, де російські війська прискорили просування, бо продовжують просувати "нинішню стратегію" (він не уточнив, яку саме).
"Їм навіть усе одно, що наближається Різдво", – додав угорський міністр, зазначивши, що ніхто з учасників зустрічі, зокрема й міністр закордонних справ України, не підтримали ідею "різдвяного перемирʼя".
За словами Сійярто, деякі міністри підтримали ідею припинення вогню загалом, але інші "явно висловились проти". Лише глава МЗС Словаччини висловив підтримку дипломатичному вирішенню війни, стверджує угорський міністр.
Логіку "перемирʼя" Сійярто пояснив так: "Якщо немає бойових дій, то немає і наступу Росії".
Нагадаємо:
- Віктор Орбан заявив 11 грудня, що Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.
- Пізніше глава угорського МЗС Петер Сійярто фактично підтвердив, що це неправда, оскільки Орбан не говорив із Зеленським, а отже, і не міг дізнатись, що він відмовився від пропозиції премʼєра Угорщини.